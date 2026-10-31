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Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal: “Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

El senador nacional encabezó un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires para fortalecer su espacio político y avanzar en la elaboración de un plan de gobierno con una mirada federal.

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Sergio Uñac
Sergio Uñac Foto: Prensa Sergio Uñac
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El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, avanzó en la organización de su proyecto presidencial de cara a 2027 durante un encuentro con equipos técnicos, territoriales y de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente planteó la necesidad de construir una alternativa federal al gobierno de Javier Milei con propuestas centradas en la producción, el empleo y el desarrollo de las distintas regiones del país.

La reunión se realizó este miércoles 28 de octubre en un espacio de trabajo ubicado en la intersección de Rivadavia y Ayacucho, donde el precandidato a presidente convocó a fortalecer la organización política y avanzar en la elaboración de un plan de gobierno.

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanza una propuesta federal
Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanza una propuesta federal. Foto: Prensa Sergio Uñac

Durante su intervención, Uñac cuestionó la situación actual del país y sostuvo que “Milei es una transición, no el destino de la Argentina”. El legislador identificó dos problemas que, según su visión, atraviesan a la sociedad: una crisis social relacionada con el endeudamiento de las familias y las dificultades de los jóvenes para encontrar oportunidades, y otra moral, vinculada con el deterioro de la convivencia.

Hay una crisis social que no aparece en los números: la de las familias endeudadas que no pueden progresar y los jóvenes que no encuentran futuro en su provincia o en el país”, expresó. Sin embargo, aclaró que su propuesta política no debe limitarse a cuestionar a la administración nacional. “Quiero que seamos un equipo que construye lo que viene después”, afirmó.

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Las seis regiones que propone Uñac para impulsar la producción y el empleo

Uno de los principales ejes de su proyecto es la elaboración de una estrategia económica y productiva organizada en seis regiones: NEA, NOA, Cuyo, Centro, AMBA y Sur.

La iniciativa contempla políticas específicas para aprovechar las capacidades de cada territorio, generar puestos de trabajo y reducir las desigualdades regionales. “Seis regiones, seis estrategias y seis motores para crecer. Tenemos que lograr que el interior se integre con el AMBA y sea protagonista de una nueva etapa para toda la Argentina”, señaló.

En materia económica, el exmandatario sanjuanino insistió en la necesidad de recuperar la actividad productiva. “Para generar empleo, la Argentina tiene que volver a producir. No es magia, es trabajo y sentido común”, sostuvo.

Además, también defendió la construcción de un modelo de desarrollo adaptado a las características del país. “Los problemas argentinos necesitan soluciones argentinas. No necesitamos menos Argentina, necesitamos más argentinidad”, dijo.

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal
Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal

El próximo paso del proyecto político de Sergio Uñac

En el cierre del encuentro, el senador pidió a sus colaboradores profundizar los diagnósticos, transformar las ideas en propuestas concretas y ampliar los vínculos con distintos sectores de la sociedad.

Además, destacó el significado del lugar elegido para desarrollar las actividades, identificado con la inscripción “No hay sueños imposibles”. “Desde acá vamos a trabajar para transformar los sueños en proyectos y los proyectos en realidades que lleven bienestar y crecimiento a todos los argentinos”, expresó.

Con la puesta en marcha de sus equipos, Uñac busca consolidar una estructura política de alcance nacional para competir en 2027, apoyada en la planificación, la experiencia de gestión y la organización territorial. “Vamos a tener posibilidades de ganar por preparación, organización, propuestas y trabajo”, concluyó.

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