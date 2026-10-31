comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro: por qué evita confrontar con Argentina

La Cancillería brasileña citó a una representante diplomática en Brasilia. El paso por Puerto Iguazú abrió interrogantes judiciales.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei y Lula da Silva.
Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para pedir explicaciones por el paso de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, por el momento Brasil evitó anunciar una protesta diplomática contra el gobierno de Javier Milei, pese a las sospechas sobre una posible colaboración argentina en el traslado.

La convocatoria a Cortés se produjo en el Palacio Itamaraty, donde mantuvo una breve reunión con el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz. Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters y EFE, las autoridades brasileñas buscaron aclaraciones sobre la participación argentina en el viaje.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué reclamó Brasil y por qué Lula evita profundizar el conflicto con Milei

La decisión de Lula de evitar una confrontación mayor responde a una estrategia de preservación del vínculo bilateral. Ambos países mantienen sus representaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios desde agosto, tras el deterioro de las relaciones presidenciales.

La tensión alimentó interpretaciones sobre una posible “guerra fría” entre Argentina y Brasil, caracterizada por diferencias ideológicas, escaso diálogo político y continuidad de las relaciones comerciales.

Contenido Recomendado

Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

Javier Milei llega al Foro de la Nueva Economía en Madrid, España.

Por qué el triunfo de Lula en Brasil puede beneficiar la relación entre Argentina y Estados Unidos, según la Bolsa de Cereales

Javier Milei y Donald Trump.

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú

El senador brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Desde el aeropuerto de Puerto Iguazú abordó un vuelo privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.

El dirigente había recibido una orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro contaba con documentación válida y no registraba impedimentos legales en los sistemas argentinos que justificaran impedirle el ingreso.

Qué investiga la Justicia argentina y cuánto pesa el vínculo comercial con Brasil

La investigación judicial tuvo dos recorridos. En Misiones, la Fiscalía de Revisión confirmó el archivo de una denuncia vinculada con los controles migratorios, mientras que en Comodoro Py continúa una investigación sobre las circunstancias del traslado.

El aspecto económico también aparece entre los factores que podrían explicar la cautela diplomática. Según el INDEC, entre enero y septiembre de 2026, Argentina exportó a Brasil productos por USD 9.789 millones e importó por USD 12.005 millones, con un déficit bilateral de USD 2.216 millones.

La relación comercial involucra cadenas industriales integradas, especialmente en el sector automotor. Una profundización del conflicto diplomático podría introducir dificultades adicionales en la coordinación bilateral, aunque no se anunciaron restricciones comerciales.

Por ahora, ambos gobiernos mantienen sus canales institucionales abiertos mientras continúan las investigaciones sobre el viaje de Bolsonaro y las diferencias políticas entre Milei y Lula.

Javier MileiLula da Silva Flavio Bolsonaro
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

    Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

  2. UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

    UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

  3. Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

    Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

  4. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  5. El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

    El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro:por qué evita confrontar con Argentina

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro: por qué evita confrontar con Argentina

Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa:“Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

Lágrimas de felicidad:bomberos de Indonesia estallan en llanto y piruetas por la llegada de las lluvias en una zona azotada por incendios

Bomberos indonesios celebran la llegada de lluvias tras combatir incendios forestales

Francia despliega 70.000 policías ante nuevas protestas y posibles saqueos durante Halloween

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

C-130 Hércules:cómo funcionan estos gigantes de la aviación militar capaces de lanzar más de 11.000 litros de agua en segundos para combatir incendios