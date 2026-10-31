La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro: por qué evita confrontar con Argentina

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para pedir explicaciones por el paso de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, por el momento Brasil evitó anunciar una protesta diplomática contra el gobierno de Javier Milei, pese a las sospechas sobre una posible colaboración argentina en el traslado.

La convocatoria a Cortés se produjo en el Palacio Itamaraty, donde mantuvo una breve reunión con el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz. Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters y EFE, las autoridades brasileñas buscaron aclaraciones sobre la participación argentina en el viaje.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué reclamó Brasil y por qué Lula evita profundizar el conflicto con Milei

La decisión de Lula de evitar una confrontación mayor responde a una estrategia de preservación del vínculo bilateral. Ambos países mantienen sus representaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios desde agosto, tras el deterioro de las relaciones presidenciales.

La tensión alimentó interpretaciones sobre una posible “guerra fría” entre Argentina y Brasil, caracterizada por diferencias ideológicas, escaso diálogo político y continuidad de las relaciones comerciales.

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú

El senador brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Desde el aeropuerto de Puerto Iguazú abordó un vuelo privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.

El dirigente había recibido una orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro contaba con documentación válida y no registraba impedimentos legales en los sistemas argentinos que justificaran impedirle el ingreso.

Qué investiga la Justicia argentina y cuánto pesa el vínculo comercial con Brasil

La investigación judicial tuvo dos recorridos. En Misiones, la Fiscalía de Revisión confirmó el archivo de una denuncia vinculada con los controles migratorios, mientras que en Comodoro Py continúa una investigación sobre las circunstancias del traslado.

El aspecto económico también aparece entre los factores que podrían explicar la cautela diplomática. Según el INDEC, entre enero y septiembre de 2026, Argentina exportó a Brasil productos por USD 9.789 millones e importó por USD 12.005 millones, con un déficit bilateral de USD 2.216 millones.

La relación comercial involucra cadenas industriales integradas, especialmente en el sector automotor. Una profundización del conflicto diplomático podría introducir dificultades adicionales en la coordinación bilateral, aunque no se anunciaron restricciones comerciales.

Por ahora, ambos gobiernos mantienen sus canales institucionales abiertos mientras continúan las investigaciones sobre el viaje de Bolsonaro y las diferencias políticas entre Milei y Lula.