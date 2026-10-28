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Noviembre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: cuánto suben los servicios

Con el comienzo del penúltimo mes del año entran en vigencia incrementos en diversos sectores que presionan la inflación.

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Nuevos aumentos en diferentes rubros impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos.
Nuevos aumentos en diferentes rubros impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos. Foto: NA
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Con la llegada del mes de noviembre, una nueva ronda de aumentos se reflejará en las facturas y en los gastos fijos de los hogares.

Como sucede con la llegada de cada mes, nuevos aumentos en diferentes rubros impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos.

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Uno por uno, cuáles son los aumentos que impactarán en el bolsillo en noviembre

Alquileres

Los inquilinos deberán enfrentar una nueva actualización en sus contratos de alquileres, de acuerdo a la periodicidad con la que hayan acordado el aumento y en base al Índice de Contratos de Locación (ICL).

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Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.
Los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. Foto: Foto generada con IA

En los contratos que se actualizan libremente, los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. En base a la periodicidad y al ICL, en noviembre los valores por ajuste trimestral subirán 5,81%, por ajuste cuatrimestral aumentarán 7,82%, y por ajuste semestral treparán 12,95%.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en noviembre, en un 4% y 3,9%,respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $956,38 y $1.895,54, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.263,69
  • Tramo de 3 a 6 km: de $1.421,65
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.579,60
  • Viajes de 12 a 27 km: $1.895,54
El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en noviembre. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Boleto de colectivos en CABA

  • El boleto mínimo hasta 3 km: $956,38.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $1062,70.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1.144,55.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $1.226,48.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,9%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.888.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en noviembre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.974 en hora no pico y de $7.0497 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en los últimos meses, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Estaciones de servicio. Foto: NA

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento del 3% en las cuotas de noviembre, mientras que los de CABA aún no informaron un ajuste en los valores.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará en promedio el 2,3%, con variaciones dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. De esta manera se ubicará por encima de la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en noviembre.

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