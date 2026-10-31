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Una familia de 7 lechuzas vivía en la terraza de un edificio, pero obreros desmontaron su refugio y ahora las 5 crías se esconden en los aires acondicionados vecinos

Se trata del primer nacimiento de esta especie registrado en la historia moderna de Manhattan, Nueva York; tras la intervención de la Policía para frenar las obras en el tanque de agua, buscan instalar una caja alternativa porque los pichones ya pueden volar pero todavía dependen de sus padres para alimentarse.

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Búhos sobre un aire acondicionado en Nueva York, en 2026.
Rita McMahon, directora del Wild Bird Fund, explicó que algunas aves habían comenzado a refugiarse en aparatos de aire acondicionado y alféizares de edificios cercanos. Foto: Imagen generada con IA.
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Una familia de lechuzas, integrada por dos adultos y cinco crías, perdió gran parte de su refugio después de que unos trabajadores comenzaran a desmontar el techo de un depósito de agua ubicado sobre un edificio del Upper West Side, en Nueva York. El episodio, ocurrido entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre de 2026, provocó la intervención de la Policía y autoridades ambientales, ante el riesgo de que las crías quedaran separadas de sus padres y no pudieran alimentarse.

Cómo unas obras destruyeron el refugio de una familia de lechuzas en Manhattan

Las aves habían sido descubiertas a principios de octubre en un depósito de agua situado sobre un edificio de West 75th Street, cerca de Central Park. Según especialistas consultados por Associated Press, se trataría del primer caso documentado de reproducción de lechuzas comunes en Manhattan en la historia moderna.

La familia pronto atrajo a fotógrafos, vecinos y observadores de aves que acudían durante la noche para ver cómo los adultos alimentaban a sus crías. Sin embargo, el jueves 29 de octubre, trabajadores comenzaron a retirar parte de la estructura que utilizaban como refugio.

Las imágenes difundidas por CBS New York mostraron a operarios trabajando sobre el depósito, cuyo techo había sido retirado. La situación generó alarma porque las crías, aunque ya podían volar, todavía dependían de sus padres para conseguir alimento.

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La intervención policial que obligó a detener los trabajos en el edificio

Tras las primeras denuncias, agentes del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) acudieron al lugar y ordenaron suspender los trabajos mientras investigaban lo sucedido. Sin embargo, el viernes 30, los vecinos denunciaron que los operarios habían regresado.

El episodio provocó la intervención del senador estatal Erik Bottcher y del presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, quienes acudieron al edificio para exigir la paralización de las reparaciones.

Búho en una terraza en Nueva York.
La principal preocupación de los especialistas es que las crías abandonen definitivamente la zona antes de aprender a cazar. Foto: Imagen generada con IA.

Según informó Gothamist, ambos funcionarios realizaron llamadas para conseguir que se detuvieran las obras. Incluso intervino personal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), mientras los agentes ambientales volvieron a ingresar al inmueble.

Finalmente, el DEC entregó una orden formal de cese de los trabajos. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar posibles infracciones a las normas estatales y federales que protegen a las aves migratorias y sus nidos activos.

Qué pasó con las cinco crías y por qué todavía necesitan a sus padres

  • La principal preocupación de los especialistas es que las crías abandonen definitivamente la zona antes de aprender a cazar. Aunque ya pueden volar, todavía necesitan que sus padres les proporcionen alimento durante varias semanas.
  • Las cinco crías fueron vistas juntas el jueves 29 por la noche, después de los primeros trabajos, y regresaron a las inmediaciones del depósito para recibir alimento.
  • El fotógrafo especializado en fauna urbana Bruce Yolton, que documentaba a las aves desde principios de octubre, también registró su presencia después de la destrucción parcial del refugio.
  • En una actualización publicada el sábado 31, señaló que durante la noche del viernes había observado menos actividad alrededor de la estructura y consideró posible que las crías estuvieran buscando otros lugares donde posarse.
  • Por su parte, Rita McMahon, directora del Wild Bird Fund, explicó que algunas aves habían comenzado a refugiarse en aparatos de aire acondicionado y alféizares de edificios cercanos. La organización también exploraba la posibilidad de instalar una caja de refugio alternativa, con asesoramiento especializado.
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