San Lorenzo vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
26´ Fuera de juego en Dep. Riestra
Posición adelantada de Nicolás Sansotre.
23´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por José Devecchi.
19´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Cuello.
16´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
16´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Facundo Gulli y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
6´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de San Lorenzo y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bruno Amiconi.
Formación confirmada de San Lorenzo
Titulares
- (25) José Devecchi
- (19) Emiliano Amor
- (2) Danilo Arboleda
- (35) Alejo Cordoba
- (62) Gonzalo Alassia
- (38) Facundo Farías
- (10) Facundo Gulli
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (24) Nicolás Tripichio
- (29) Rodrigo Auzmendi
- (9) Alexis Cuello
Suplentes
- (20) Facundo Altamirano
- (6) Mathías De Ritis
- (36) Daniel Herrera
- (32) Ezequiel Herrera
- (42) Franco Lorenzón
- (21) Gustavo Del Prete
- (39) Uriel Ojeda
- (13) Juan Rattalino
- (27) Martín Río
- (14) Agustín Ladstatter
- (44) Alan Salas
Entrenador: Rubén Insúa
Formación confirmada de Dep. Riestra
Titulares
- (1) Ignacio Arce
- (36) Mariano Bracamonte
- (22) Cristian Paz
- (5) Pedro Ramírez
- (19) Juan Cruz Randazzo
- (15) Nicolás Sansotre
- (8) Milton Céliz
- (14) Pablo Monje
- (10) Braian Sánchez
- (7) Antony Alonso
- (11) Alexander Díaz
Suplentes
- (23) Marino Arzamendia
- (13) Rodrigo Gallo
- (6) Ignacio Gariglio
- (2) Carlos Quintana
- (27) Jonatan Goitía
- (20) Thiago Lauro
- (40) Gabriel Obredor
- (16) Nicolás Watson
- (17) Angel Almada
- (9) Nicolás Benegas
- (21) Tomás González
- (29) Agustín Graneros
Entrenador: Guillermo Duró
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Dep. Riestra?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Dep. Riestra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
San Lorenzo vs. Dep. Riestra:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre San Lorenzo y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.