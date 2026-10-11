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San Lorenzo vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido San Lorenzo vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026.
San Lorenzo vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre San Lorenzo y Dep. Riestra por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:45 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Pedro Bidegain de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

San Lorenzo vs Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

26´ Fuera de juego en Dep. Riestra

Posición adelantada de Nicolás Sansotre.

23´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por José Devecchi.

19´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Cuello.

16´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

16´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Facundo Gulli y el remate se va afuera.

9´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

6´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de San Lorenzo y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bruno Amiconi.

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (25) José Devecchi
  • (19) Emiliano Amor
  • (2) Danilo Arboleda
  • (35) Alejo Cordoba
  • (62) Gonzalo Alassia
  • (38) Facundo Farías
  • (10) Facundo Gulli
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (29) Rodrigo Auzmendi
  • (9) Alexis Cuello

Suplentes

  • (20) Facundo Altamirano
  • (6) Mathías De Ritis
  • (36) Daniel Herrera
  • (32) Ezequiel Herrera
  • (42) Franco Lorenzón
  • (21) Gustavo Del Prete
  • (39) Uriel Ojeda
  • (13) Juan Rattalino
  • (27) Martín Río
  • (14) Agustín Ladstatter
  • (44) Alan Salas

Entrenador: Rubén Insúa

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (1) Ignacio Arce
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (22) Cristian Paz
  • (5) Pedro Ramírez
  • (19) Juan Cruz Randazzo
  • (15) Nicolás Sansotre
  • (8) Milton Céliz
  • (14) Pablo Monje
  • (10) Braian Sánchez
  • (7) Antony Alonso
  • (11) Alexander Díaz

Suplentes

  • (23) Marino Arzamendia
  • (13) Rodrigo Gallo
  • (6) Ignacio Gariglio
  • (2) Carlos Quintana
  • (27) Jonatan Goitía
  • (20) Thiago Lauro
  • (40) Gabriel Obredor
  • (16) Nicolás Watson
  • (17) Angel Almada
  • (9) Nicolás Benegas
  • (21) Tomás González
  • (29) Agustín Graneros

Entrenador: Guillermo Duró

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Dep. Riestra?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Dep. Riestra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

San LorenzoDeportivo RiestraTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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