Pablo Descalzo, recorrió las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal. Foto: Captura

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, recorrió las obras del edificio donde funcionará la nueva Unidad de Pronta Atención Municipal (UPAM), un establecimiento destinado a fortalecer la respuesta sanitaria ante urgencias.

Durante la visita, Descalzo supervisó el avance de los trabajos de reacondicionamiento. Si bien se conserva y renueva la estructura externa del inmueble, su interior fue completamente rediseñado para incorporar las nuevas funciones médicas y asistenciales.

Qué servicios tendrá la nueva UPAM de Ituzaingó

La unidad contará con guardia pediátrica y guardia para adultos, además de los recursos necesarios para evaluar y atender rápidamente a los pacientes.

Entre sus principales prestaciones se encontrarán:

Laboratorio

Rayos X

Ecografías

Atención de urgencias

Profesionales especializados

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó: cómo será la nueva unidad de atención médica

La incorporación de estos servicios permitirá realizar estudios en el mismo establecimiento, agilizar los diagnósticos y determinar qué tipo de atención requiere cada persona.

De esta manera, los profesionales podrán resolver los casos de menor complejidad dentro de la unidad o activar una derivación cuando el cuadro médico necesite una atención especializada.

Atención coordinada con el sistema provincial

La nueva UPAM estará conectada con toda la red sanitaria de Ituzaingó, facilitando el trabajo conjunto con los diferentes centros y establecimientos de salud del municipio.

Pablo Descalzo, recorrió las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal. Foto: Captura

También articulará con el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires cuando un paciente necesite ser derivado por un cuadro de alta complejidad.

Esta coordinación tendrá un papel fundamental para garantizar la continuidad de la atención y organizar los traslados hacia instituciones con mayor capacidad de resolución.

Con el avance de la obra, el municipio busca sumar un nuevo espacio de referencia para los vecinos. La futura unidad permitirá concentrar guardias, estudios y atención profesional en un mismo edificio, reforzando el servicio sanitario de cercanía en Ituzaingó.