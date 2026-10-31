comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó: cómo será la nueva unidad de atención médica

El intendente supervisó el avance del edificio donde funcionará la Unidad de Pronta Atención Municipal, que tendrá guardias para adultos y niños, laboratorio y diagnóstico por imágenes.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pablo Descalzo, recorriendo las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal.
Pablo Descalzo, recorrió las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, recorrió las obras del edificio donde funcionará la nueva Unidad de Pronta Atención Municipal (UPAM), un establecimiento destinado a fortalecer la respuesta sanitaria ante urgencias.

Durante la visita, Descalzo supervisó el avance de los trabajos de reacondicionamiento. Si bien se conserva y renueva la estructura externa del inmueble, su interior fue completamente rediseñado para incorporar las nuevas funciones médicas y asistenciales.

Qué servicios tendrá la nueva UPAM de Ituzaingó

La unidad contará con guardia pediátrica y guardia para adultos, además de los recursos necesarios para evaluar y atender rápidamente a los pacientes.

Entre sus principales prestaciones se encontrarán:

Contenido Recomendado

Alteraban fotos de sus compañeras con IA, las difundían en el colegio y las familias de las alumnas piden justicia:“No puede confiar en nadie”

Otro caso de violencia digital en Ituzaingó

Pablo Descalzo recorrió los avances del Plan Integral de Bacheo de Ituzaingó

Plan de Bacheo en Ituzaingó
  • Laboratorio
  • Rayos X
  • Ecografías
  • Atención de urgencias
  • Profesionales especializados
Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó: cómo será la nueva unidad de atención médica
Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó: cómo será la nueva unidad de atención médica

La incorporación de estos servicios permitirá realizar estudios en el mismo establecimiento, agilizar los diagnósticos y determinar qué tipo de atención requiere cada persona.

De esta manera, los profesionales podrán resolver los casos de menor complejidad dentro de la unidad o activar una derivación cuando el cuadro médico necesite una atención especializada.

Atención coordinada con el sistema provincial

La nueva UPAM estará conectada con toda la red sanitaria de Ituzaingó, facilitando el trabajo conjunto con los diferentes centros y establecimientos de salud del municipio.

Pablo Descalzo, recorriendo las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal.
Pablo Descalzo, recorrió las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal. Foto: Captura

También articulará con el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires cuando un paciente necesite ser derivado por un cuadro de alta complejidad.

Esta coordinación tendrá un papel fundamental para garantizar la continuidad de la atención y organizar los traslados hacia instituciones con mayor capacidad de resolución.

Con el avance de la obra, el municipio busca sumar un nuevo espacio de referencia para los vecinos. La futura unidad permitirá concentrar guardias, estudios y atención profesional en un mismo edificio, reforzando el servicio sanitario de cercanía en Ituzaingó.

ItuzaingóPablo DescalzoNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

    Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

  2. Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

    Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

  3. UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

    UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

  4. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  5. Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

    Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

Pablo Descalzo, recorriendo las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal.

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro:por qué evita confrontar con Argentina

Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa:“Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

Economía

El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central:cómo afrontará el vencimiento

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

Binance cubrió el 90% de las pérdidas tras el ciberataque:de dónde salieron los fondos y cuándo volverían los retiros

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Internacionales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA

Vista aérea de Aventura, Florida.

Lágrimas de felicidad:bomberos de Indonesia estallan en llanto y piruetas por la llegada de las lluvias en una zona azotada por incendios

Francia despliega 70.000 policías ante nuevas protestas y posibles saqueos durante Halloween

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero