Adiós al comedor con una mesa y 6 u 8 sillas iguales: la combinación que aporta personalidad y carácter en 2026

Una de las formas más sencillas de aplicar esta tendencia es mantener un mismo color y variar las formas. Foto: Gemini

Durante años, la imagen clásica del comedor estuvo marcada por una mesa y seis sillas idénticas. Sin embargo, la decoración actual invita a romper esa uniformidad: la tendencia Mix & Match llegó para quedarse y propone combinar sillas de distintos estilos, materiales y colores alrededor de una misma mesa.

El objetivo es lograr un espacio con más personalidad y movimiento, sin necesidad de renovar todo el mobiliario. La clave está en encontrar un punto en común entre las piezas para que el conjunto se vea armónico y no desordenado.

Claves para mezclar sillas y no recargar el ambiente

Una de las formas más sencillas de aplicar esta tendencia es mantener un mismo color y variar las formas. Por ejemplo, se pueden elegir sillas de madera con respaldos rectos y otras con curvas más marcadas, siempre que compartan un acabado similar. Así, el comedor suma dinamismo sin perder coherencia visual.

Otra alternativa es jugar con los materiales. Una mesa de madera puede acompañarse con sillas tapizadas, modelos con estructura metálica o asientos de fibras naturales. Para que la mezcla funcione, conviene elegir una paleta de colores acotada y evitar que cada pieza compita por llamar la atención.

Cómo renovar el comedor sin cambiar todos los muebles Foto: Gemini

También es posible sumar sillas antiguas a un comedor moderno. Recuperar un mueble familiar y combinarlo con diseños contemporáneos aporta historia y hace que la decoración se sienta menos rígida. En estos casos, repetir algún detalle (como el tono de la madera o el color del tapizado) ayuda a integrar las piezas.

Cómo renovar el comedor sin cambiar todos los muebles

No hace falta comprar seis sillas diferentes para sumarse a la tendencia. Una opción gradual es conservar cuatro sillas iguales y reemplazar las otras dos por modelos que contrasten. Otra posibilidad es mantener la misma estructura y variar solo los tapizados.

En las mesas rectangulares, ubicar dos sillas distintas en las cabeceras crea un punto focal y destaca los extremos del comedor. Los modelos con apoyabrazos o respaldos más altos funcionan bien en esos lugares, siempre que haya espacio suficiente para circular.

Antes de elegir las nuevas piezas, es importante comprobar la altura de los asientos, el espacio entre las sillas y la mesa y la facilidad para moverse alrededor del conjunto. La estética no debería comprometer la comodidad durante las comidas.

El secreto para lograr un comedor con identidad propia

La idea es que cada silla aporte algo distinto, pero que todas formen parte de una misma composición.

Con una combinación equilibrada de materiales, formas y colores, el comedor puede adquirir una identidad propia y renovarse sin necesidad de reemplazar todo el mobiliario.