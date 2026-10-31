Binance cubrió el 90% de las pérdidas tras el ciberataque: de dónde salieron los fondos y cuándo volverían los retiros

Ciberataque a Binance. Foto: Unsplash

La plataforma de criptomonedas Binance anunció este sábado que logró cubrir el 90% del monto afectado por el ciberataque que sufrió. El avance representa una mejora respecto de su último comunicado, en el que había informado que la reposición alcanzaba el 80% de los fondos comprometidos.

La compañía aseguró que varios de los principales activos digitales involucrados ya cuentan con un respaldo total. Entre ellos mencionó Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC.

Según explicó la empresa, continuará adquiriendo los tokens que todavía faltan mediante operaciones en el mercado y acuerdos extrabursátiles (OTC), hasta alcanzar la cobertura completa.

Binance también ratificó que se hará cargo de las pérdidas con recursos propios y que los usuarios no deberán asumir el impacto económico del robo. El 10% pendiente corresponde a tokens con menor liquidez, cuya compra en las cantidades necesarias puede requerir más tiempo.

De dónde salieron los fondos para reponer las pérdidas

En su comunicado, la plataforma detalló que la recuperación se financió mediante distintas fuentes. Una parte provino del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), una reserva de emergencia creada para proteger a los clientes ante situaciones extraordinarias.

También se utilizaron recursos del fondo de seguro de futuros y fondos de la tesorería corporativa de Binance.

La compañía anticipó que el despliegue parcial del SAFU finalizará dentro de las próximas 24 horas. En cuanto al seguro de futuros, aclaró que una parte de sus recursos fue destinada a compensar las pérdidas, pero que el saldo restante debe conservarse por exigencias regulatorias.

Mientras tanto, Binance continúa comprando los activos que todavía no pudo recuperar para completar la cobertura del monto afectado.

Cuándo volverían a habilitarse los retiros en Binance

Uno de los principales objetivos de la plataforma es restablecer los retiros para sus usuarios. La empresa señaló que trabaja para reabrir esa función el domingo 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con el plazo que había anunciado previamente.

La suspensión fue implementada como medida preventiva mientras los equipos técnicos revisaban la infraestructura, reconstruían los sistemas afectados y realizaban nuevas pruebas de seguridad. Binance aseguró que comunicará cualquier novedad cuando los detalles de la reapertura estén confirmados.

Ciberataque a Binance: qué hipótesis analiza la empresa

El CEO de la compañía, Richard Teng, explicó que los equipos de tecnología y seguridad continúan investigando cómo se produjo el ataque. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible computadora comprometida, aunque el análisis posterior permitió identificar otros puntos de vulnerabilidad.

Ciberataque a Binance. Foto: Unsplash

El directivo describió el episodio como un ataque complejo y sostuvo que el responsable habría utilizado un mecanismo de autodestrucción para eliminar herramientas y rastros durante la operación, lo que dificulta tanto su identificación como la reconstrucción de los hechos.

En particular, Teng indicó que el atacante utilizó el protocolo de múltiples firmas EIP-7702 para conseguir una autorización de ejecución en cadena sobre una billetera caliente. Según precisó, esa delegación no atravesó los controles de aprobación habituales de Binance.

La investigación sigue en curso y la compañía mantiene suspendidos los retiros hasta completar las verificaciones necesarias para garantizar la seguridad del servicio.