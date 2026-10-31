Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva: Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA

Alberto Zaltzberg, empresario argentino que se presentará en las elecciones de Aventura. Foto: cityofaventura.com

El empresario argentino Alberto Zaltzberg, de 51 años, competirá este martes 3 de noviembre de 2026 por la alcaldía de Aventura, una de las ciudades residenciales más exclusivas del área de Miami, en Florida, en simultáneo con las elecciones de medio término de Estados Unidos.

El candidato, que emigró después de la crisis económica argentina de 2001 y construyó una trayectoria en el sector inmobiliario estadounidense, busca convertirse en el primer alcalde latino de la ciudad.

Quién es Alberto Zaltzberg: de cobrar en patacones a convertirse en empresario en Miami

Nacido en Buenos Aires, Alberto Zaltzberg abandonó Argentina tras la crisis de 2001, cuando encontró una oportunidad laboral en Estados Unidos. Antes de emigrar, tenía una empresa vinculada con internet junto a otros socios, quienes adquirieron su participación mediante un pago con patacones.

“Tenía una empresa de internet con unos socios y me compraron mi parte. Me dieron patacones. Pero me hicieron una oferta de trabajo en Miami y me vine”, relató en una entrevista con TN.

El empresario llegó a Florida junto a Romina, entonces su novia y actualmente su esposa, con quien tiene dos hijos nacidos en EEUU. Si bien lleva más de dos décadas viviendo en el país norteamericano y obtuvo la ciudadanía estadounidense, mantiene sus vínculos familiares y culturales con Argentina.

Alberto Zaltzberg, argentino que se presentará en las elecciones de Aventura. Video: Facebook Alberto Zaltzberg

“Mi corazón está en la Argentina. Veo una milanesa y lloro. Eso no cambia”, manifestó durante aquella entrevista, en la cual también contó que sus hijos alientan a la Selección Argentina, pese a haber nacido en otro país.

A qué se dedica Alberto Zaltzberg: sus empresas, negocios inmobiliarios y proyectos con inteligencia artificial

Zaltzberg desarrolló su actividad profesional principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, el marketing digital y los proyectos tecnológicos. En su presentación electoral se identifica como corredor de bienes raíces y fundador de Adonait, además de creador de Learn Adonai, una plataforma de capacitación inmobiliaria.

Según la División de Corporaciones de Florida, Adonait Business LLC y Adonait Services LLC fueron constituidas el 18 de diciembre de 2024, con Zaltzberg registrado como responsable de ambas sociedades.

Por su parte, el Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida confirma que posee la licencia de corredor inmobiliario BK3534348, emitida originalmente el 31 de marzo de 2022 y vigente hasta el 30 de septiembre de 2028.

En su biografía electoral, Zaltzberg afirma que también escribió libros sobre inversiones y bienes raíces y que participa en proyectos relacionados con inteligencia artificial.

Dónde queda Aventura y por qué es una de las ciudades más exclusivas de Florida

Aventura está situada en el noreste del condado de Miami-Dade, entre Miami y Fort Lauderdale, y se caracteriza por sus torres residenciales, condominios y complejos comerciales. Uno de sus principales atractivos es Aventura Mall, un reconocido centro comercial frecuentado por turistas internacionales, incluidos visitantes argentinos que viajan al sur de Florida.

La exclusividad de la zona también se refleja en los datos inmobiliarios. Según las estimaciones del Censo de Estados Unido, Aventura contaba con 39.880 habitantes en 2025, mientras que el valor mediano de las viviendas ocupadas por sus propietarios alcanzaba los 451.100 dólares.

Vista aérea de Aventura, Florida. Foto: cityofaventura.com

Otro dato que conecta la ciudad con la historia del candidato es que más del 54% de sus habitantes nació fuera de Estados Unidos, mientras que el 45,6% de la población se identifica como hispana o latina.

Las 25 propuestas de Alberto Zaltzberg para Aventura: WiFi gratis, salud y transporte a la playa

En su plataforma electoral, Zaltzberg presenta 25 propuestas orientadas a mejorar la movilidad, la salud, la educación, la seguridad y los servicios municipales.

Una de las más llamativas es la instalación de una red de WiFi municipal gratuito que cubra el 100% de Aventura, con una velocidad mínima propuesta de 100 Mbps.

En materia sanitaria, plantea crear un servicio municipal de atención médica básica gratuita para residentes, con consultas preventivas, atención pediátrica y determinados estudios. También propone ofrecer subsidios de hasta 75.000 dólares para atraer consultorios, clínicas y profesionales médicos.

Además, busca ampliar el servicio gratuito de transporte Freebee, facilitar los desplazamientos hacia las playas cercanas y explorar alternativas de transporte acuático.

Su programa también contempla ayudas habitacionales de hasta 800 dólares mensuales para determinados trabajadores esenciales, además de proyectos de seguridad, incentivos a empresas tecnológicas y asistencia para propietarios de condominios.

Cuándo son las elecciones en Aventura y contra quién compite Alberto Zaltzberg en las midterms

Las elecciones municipales de Aventura tendrán lugar el martes 3 de noviembre, en simultáneo con los comicios de medio término. Zaltzberg enfrentará al actual alcalde, Howard S. Weinberg, un abogado que busca continuar al frente del gobierno municipal.

Si bien el argentino se identifica políticamente con el Partido Republicano y utiliza el eslogan Make Aventura Great Again, inspirado en Donald Trump, la elección municipal es formalmente no partidista. En reiteradas ocasiones, expresó diferencias con determinadas políticas migratorias y exteriores del presidente estadounidense.

Los residentes deberán decidir además sobre dos reformas de la carta orgánica municipal. Una propone elevar el salario anual del alcalde de 10.000 a 20.000 dólares y duplicar la remuneración de los comisionados, que pasaría de 7.500 a 15.000 dólares.

Perdió en 2022 y 2024, pero ahora busca ser alcalde: el historial electoral de Alberto Zaltzberg

La candidatura de 2026 representa el tercer intento de Alberto Zaltzberg de acceder a un cargo público municipal en Aventura. Sus dos participaciones anteriores terminaron en derrotas, según muestran los documentos electorales oficiales de Miami-Dade.

En noviembre de 2022 compitió por el puesto 6 de la Comisión municipal y obtuvo 2.943 votos, equivalentes al 28,23%. Su rival, Amit Bloom, ganó la elección con 7.482 sufragios.

Dos años más tarde volvió a presentarse, esta vez para el puesto 1 de la Comisión. En las elecciones del 5 de noviembre de 2024 recibió 1.707 votos, el 11,56% del total, y quedó tercero detrás de Gustavo F. Blachman, que consiguió 7.075 votos, y Michael Isaac Jacobs, que obtuvo 5.979.

De esta manera, el empresario afrontará su tercera elección local en cuatro años, ahora por el cargo de alcalde.