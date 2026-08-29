Escándalos y más denuncias por robos arbitrales en el futbol argentino

La patada que todo Lanús pidió roja Foto: captura video

Boca Juniors derrotó 1-0 a Lanús en La Bombonera, aunque el resultado quedó condicionado por una fuerte polémica arbitral. La infracción de Leonel Flores sobre Sasha Marcich, sancionada solamente con tarjeta amarilla, provocó las protestas de los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia del conjunto visitante.

La acción ocurrió durante los primeros minutos del encuentro. Flores llegó a disputar la pelota e impactó sobre la pierna del defensor de Lanús. El árbitro Pablo Dóvalo cobró la falta y amonestó al futbolista de Boca, mientras que Germán Delfino, responsable del VAR, consideró que no era necesario convocarlo para revisar la jugada en el monitor.

Falta del chico Flores contra el jugador de Lanús Foto: captura video

Para Lanús, la entrada reunía los elementos suficientes para una expulsión directa. La altura del contacto, la intensidad y el riesgo generado alimentaron un reclamo que continuó después del pitazo final.

Izquierdoz y Pellegrino cuestionaron al árbitro y al VAR

Carlos Izquierdoz fue uno de los más duros al referirse al episodio. El capitán de Lanús consideró que a Dóvalo le faltó determinación para expulsar a un jugador de Boca tan temprano en el partido. También apuntó contra el videoarbitraje por no ofrecerle al juez principal la posibilidad de observar nuevamente la acción.

Planchazo de roja del chico Flores contra el jugador de Lanús. Video: Instagram @expedientegalo

El entrenador Mauricio Pellegrino sostuvo una postura similar. Para el técnico, la posición elevada de la pierna de Flores justificaba una revisión más profunda. Su fastidio estuvo especialmente relacionado con la falta de intervención del VAR, una herramienta creada para corregir posibles errores importantes.

El reclamo de Mauricio Pellegrino en conferencia de prensa por la dura patada de Leonel Flores. Video: tntsportsar

La protesta también llegó desde la dirigencia. Nicolás Russo, presidente de Lanús, sostuvo que Dóvalo pudo encontrarse lejos de la jugada, pero remarcó que Delfino tenía diferentes imágenes disponibles para analizar el contacto. Incluso expresó su deseo de que el árbitro de video no vuelva a ser designado en un encuentro del Granate.

El penal no cobrado a Newell’s ante Boca, un antecedente reciente

La controversia tuvo un antecedente cercano en el partido que Newell’s y Boca empataron 2-2 el 2 de agosto de 2026, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Sobre el cierre del primer tiempo, un cabezazo de Lautaro Gianetti impactó en la mano izquierda de Lautaro Di Lollo dentro del área xeneize.

Los jugadores de Newell’s reclamaron penal, pero Andrés Merlos interpretó que el brazo del defensor se encontraba en una posición natural. Desde el VAR, Adrián Franklin respaldó la decisión y tampoco recomendó una revisión en el monitor.

El penal que no le cobraron a Newell’s vs Boca es tremendo. Video: expedientegalo

La pelota modificó su trayectoria después del contacto, pero el equipo arbitral entendió que Di Lollo no había ampliado su volumen corporal de manera antirreglamentaria. La rápida resolución generó críticas y volvió a instalar la discusión sobre los criterios utilizados por el VAR.

El caso fue recordado después de la infracción de Flores porque, en ambas situaciones, una decisión favorable a la continuidad de Boca despertó fuertes reclamos del rival. Sin embargo, se trató de acciones diferentes y evaluadas por equipos arbitrales distintos.

Boca festejó y Lanús se retiró con bronca

Boca terminó celebrando una victoria conseguida en la última jugada, mientras que Lanús abandonó La Bombonera con una profunda frustración. El Granate consideró que la posible expulsión de Flores podía haber cambiado por completo el desarrollo del encuentro.

Más allá del resultado, la polémica volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del videoarbitraje. La falta de revisiones ante jugadas determinantes y las diferencias de criterio continúan generando dudas, especialmente cuando los protagonistas entienden que las imágenes permitían tomar otra decisión.