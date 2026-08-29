Alejandro Stoessel atacó a piedrazos a periodistas que esperaban fuera de su casa en pleno escándalo por el patrimonio de Tini

Tini junto a sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel. Foto: NA

En medio del escándalo por la auditoría a las ganancias de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel volvió a quedar en el centro de la polémica al tener una violenta reacción con los periodistas que esperaban fuera de su domicilio.

Un grupo de cronistas se acercó a la propiedad donde el empresario reside en San Isidro en busca de una declaración sobre la polémica que lo rodea. Sin embargo, no reaccionó bien al notar su presencia.

De acuerdo con las imágenes que compartieron en DDM, el ex mánager y padre de Tini fue visto lanzando piedras a los periodistas que estaban en un auto esperándolo.

En ese sentido, la conductora Mariana Fabbiani opinó sobre la actitud de Alejandro y lo que lo llevó a reaccionar de esa forma: “Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado”.

Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x

“No hay duda de que era él, porque lo vieron”, comentó Martín Candalaft.

La reacción de Mariana Muzlera, madre de Tini

Horas antes del nuevo escándalo, la madre de la cantante se comunicó con Daniel Ambrosino para defender a su ex pareja de las versiones que circularon en los distintos medios.

“Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, sostuvo en diálogo con el periodista en Intrusos.

Posteos de la madre de Tini tras los piedrazos de Alejandro Stoessel a la prensa. Foto: NA

Luego, Mariana Muzlera publicó las imágenes de los cronistas de América y adelantó que tomarán acciones legales: “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio”.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”, advirtió.

Posteos de la madre de Tini tras los piedrazos de Alejandro Stoessel a la prensa. Foto: NA

En otra, apuntó directamente contra el equipo de DDM: “NEFASTOS”, sentenció.