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Chef de Lautaro Martínez: “Le gusta mucho el arroz con parmesano y tomate, también es fana del risotto italiano y la carne roja”

Leonardo Cannavale, cocinero italiano de la familia Martínez, contó que el delantero prefiere platos simples como arroz con parmesano y tomate, risotto y carne roja, y mantiene una alimentación equilibrada.

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Las comidas preferidas de Lautaro Martínez.
Las comidas preferidas de Lautaro Martínez. Foto: Gemini
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Lautaro Martínez tiene gustos definidos a la hora de sentarse a la mesa y, según su chef personal, la clave está en la simpleza y el equilibrio. Leonardo Cannavale, el cocinero italiano que prepara los platos para el delantero y su familia, detalló cuáles son las comidas preferidas del goleador y cómo organiza su alimentación diaria.

Entre los favoritos de Lautaro aparecen el arroz con parmesano y tomate, el risotto italiano y la carne roja, un clásico argentino. “Le gusta mucho el arroz con parmesano y tomate. Es fana del risotto italiano y la carne roja, típica de Argentina”, explicó Cannavale en una entrevista.

El chef también reveló que el futbolista suele optar por pollo y pescado, especialmente salmón con verduras, y que siempre busca mantener una dieta sana y equilibrada. “Intenta siempre comer sano y equilibrado”, aseguró.

Es un chef muy conocido en el mundo del fútbol. Foto: Gemini

Los platos que más disfruta Lautaro Martínez

En la casa de la familia Martínez, las comidas suelen incluir proteínas, verduras y carbohidratos, con el arroz como protagonista. Lautaro prefiere platos simples y conocidos, y no es de experimentar con sabores extraños.

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“Siempre pide comer arroz, risotto, noodles o pasta. Y arroz blanco, nada especial”, contó Cannavale. Entre las primeras comidas que preparó para la familia, el chef recordó un plato de arroz con tomate y salmón.

Aunque la base de su dieta es saludable, Lautaro a veces se da un gusto después de los partidos. “Puede ser que alguna vez, después de los partidos, le guste comer un poquito más rico, como pizzas, pero normalmente es muy equilibrado”, explicó el chef.

Cómo es la alimentación de Lautaro antes y después de los partidos

Cannavale detalló que, en la previa de los partidos, el delantero suele elegir comidas livianas y con poca grasa. En cambio, después de jugar, puede incorporar platos más abundantes.

Entre las opciones que prepara tras los encuentros, el chef mencionó la pasta ragú o la pasta con carne. “Él es estricto, tiene una dieta muy específica, y le gusta comer muy sano”, remarcó Cannavale.

Incluso fuera de competencia, Lautaro mantiene su alimentación equilibrada y no suele salirse de su rutina, priorizando siempre la calidad y la simpleza en sus comidas.

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