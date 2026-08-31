Estudiantes vs. Newell`s EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes choca ante Newell`s, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Jorge Luis Hirschi ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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Estudiantes vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.