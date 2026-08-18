U. Católica vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy U. Católica choca ante Estudiantes, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Claro Arena ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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U. Católica vs. Estudiantes:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre U. Católica y Estudiantes por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.