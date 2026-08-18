U. Católica vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy U. Católica choca ante Estudiantes, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Claro Arena ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.