Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: la emotiva carta que paralizó al país

Lionel Messi, Mundial Qatar 2022. Foto: REUTERS

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y puso punto final a una historia que transformó para siempre al fútbol nacional. Después de varios días de reflexión, el capitán comunicó una decisión que describió como dolorosa, pero necesaria: ya no volverá a vestir oficialmente la camiseta albiceleste.

El mensaje, cargado de emoción y agradecimiento, llegó luego de la final y en medio de un momento profundamente sensible para el futbolista. Messi explicó que había escrito sus palabras el 21 de julio, dos días después del partido decisivo, aunque resolvió hacerlas públicas más tarde. Según expresó, una situación familiar terminó de convencerlo de que había llegado el momento de cerrar el ciclo.

La despedida marca el final de más de 20 años de vínculo con la Selección Argentina, desde sus primeras apariciones juveniles hasta convertirse en capitán, campeón del mundo y símbolo de una generación inolvidable.

12:41 Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video: así resumió sus 21 años con la Albiceleste El capitán de la Albiceleste confirmó su decisión a través de sus redes sociales y puso fin a una etapa histórica con la camiseta argentina. El capitán comunicó la decisión este lunes mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una extensa carta dirigida a los hinchas y a todos aquellos que lo acompañaron durante su trayectoria. A su vez, explicó los motivos de una decisión que, según reconoció, “duele en el alma”. Leer la nota completa

12:35 Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: la historia eterna del capitán que cambió dolor por gloria Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Foto: Reuters. Después de más de dos décadas, Lionel Messi confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina. Desde un debut que duró apenas segundos hasta la conquista del Mundial de Qatar 2022, su recorrido estuvo repleto de derrotas, récords, lágrimas y momentos inolvidables. Leer la nota completa

12:24 Qué significa el retiro de Messi para la Selección Argentina El alejamiento del capitán abre inevitablemente una nueva etapa. La Selección deberá construir otros liderazgos y encontrar una identidad que conserve los valores competitivos de los últimos años, pero que no dependa de la presencia de su máximo referente. Para los futbolistas más jóvenes, el desafío será enorme. No existe una sustitución directa para una figura de semejante influencia técnica y emocional. El recambio deberá realizarse de manera colectiva, con nuevos protagonistas y responsabilidades distribuidas dentro del plantel. Messi parece comprender esa necesidad. Por eso destacó que existen jugadores jóvenes preparados para asumir un lugar más importante y continuar defendiendo la camiseta argentina.

12:24 El agradecimiento de Messi a los hinchas y a su familia En su carta, Messi dedicó un lugar especial a las personas que lo acompañaron durante el camino. Agradeció a los hinchas por el cariño recibido a lo largo de 20 años y anticipó que extrañará escucharlos desde el campo de juego. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó. De esa manera, dejó en claro que su relación emocional con la Selección continuará, aunque ya no lo haga como protagonista dentro de la cancha. El futbolista también destacó el apoyo de su familia durante un viaje que definió como hermoso, pero difícil. Extendió su reconocimiento a entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió concentraciones, entrenamientos, partidos y competiciones. Cada una de esas personas, sostuvo, forma parte de los recuerdos inolvidables que se lleva después de cerrar su etapa con la Argentina.

12:24 Un recorrido de frustraciones, revancha y gloria La historia de Messi con la camiseta argentina tuvo momentos profundamente contrastantes. Durante sus primeros años, el equipo acumuló derrotas en instancias decisivas y el capitán quedó repetidamente en el centro de las críticas. Con el paso del tiempo, aquella relación compleja con una parte del público comenzó a transformarse. La consolidación de un grupo unido y competitivo permitió que Messi disfrutara de una etapa completamente diferente, marcada por el acompañamiento de los hinchas y una identificación cada vez más fuerte con el seleccionado. Sergio Agüero festejando con Messi el Mundial de Qatar 2022. Foto: NA. El punto culminante llegó con la conquista del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina venció a Francia en una final histórica. Esa imagen de Messi levantando la Copa del Mundo quedó instalada como una de las escenas más importantes del deporte nacional. También integran su legado la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, títulos que terminaron con una prolongada espera y cambiaron la dimensión de su trayectoria internacional.

12:24 “Me vacié, ya no tengo más para dar”: la frase más dolorosa Uno de los pasajes más fuertes de la despedida aparece cuando Messi explica el desgaste que siente después de tantos años en la élite. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, reconoció el capitán. También señaló que detrás suyo aparece una nueva generación de futbolistas con enormes condiciones y merecedora de tener su oportunidad dentro del seleccionado. Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde. Foto: REUTERS La reflexión muestra que su determinación no estaría relacionada únicamente con una derrota o con el resultado de una final. Messi presenta su retiro como el cierre natural de un recorrido extenso, exigente y emocionalmente intenso. Durante más de dos décadas, el número 10 llevó sobre sus hombros las expectativas de un país futbolero. Fue comparado permanentemente con Diego Maradona, cuestionado por sus gestos y responsabilizado por resultados colectivos. Sin embargo, nunca dejó de regresar ni de intentarlo.