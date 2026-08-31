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La inesperada conexión entre Lionel Messi y Harry Potter que se volvió viral en su despedida de la Selección Argentina

La carta manuscrita con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección dejó un detalle inesperado que se volvió viral entre los hinchas.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Lionel Messi anunció su retiro de la Selección con una carta manuscrita.
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección con una carta manuscrita. Foto: X
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La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una conmoción inmediata entre los hinchas. Sin embargo, junto con el impacto de sus palabras, una particularidad de la fotografía que acompañó la carta captó la atención de miles de seguidores en las redes sociales: la lapicera dorada utilizada por el capitán tenía un adorno que recordaba al icónico Giratiempo de la saga Harry Potter.

Messi comunicó su decisión a través de una carta manuscrita en la que puso fin a una etapa histórica con la camiseta albiceleste. En el texto expresó que la decisión fue profundamente reflexionada y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo durante más de dos décadas de trayectoria internacional.

El detalle de Harry Potter que llamó la atención de los fanáticos

Mientras la carta se viralizaba, muchos usuarios comenzaron a reparar en la lapicera apoyada sobre las hojas. El objeto dorado presentaba una figura circular similar al Giratiempo, uno de los elementos mágicos más reconocidos del universo creado por J.K. Rowling.

Carta manuscrita de Lionel Messi anunciando su retiro de la Selección argentina junto a una lapicera dorada con un adorno similar al Giratiempo de Harry Potter.
En la imagen, una lapicera dorada con una figura similar al Giratiempo de Harry Potter llamó la atención de los fanáticos. Foto: X

Dentro de la historia de Harry Potter, el Giratiempo es un pequeño reloj de arena rodeado de anillos móviles que permite viajar al pasado. Su aparición más recordada ocurre en “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, cuando Hermione Granger lo utiliza para asistir a clases simultáneas y, más adelante, para intentar modificar el desenlace de acontecimientos clave.

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Por qué el detalle llamó tanto la atención

No existe ninguna confirmación de que Messi haya elegido la lapicera por su significado. Sin embargo, la imagen despertó todo tipo de interpretaciones entre los fanáticos debido a la inevitable relación entre el objeto y la idea de regresar en el tiempo.

La curiosidad resultó especialmente llamativa porque el futbolista estaba poniendo punto final a una historia de 21 años con la Selección argentina justo con un elemento asociado, en la ficción, a la posibilidad de volver atrás y cambiar decisiones o revivir momentos del pasado.

La relación de la familia Messi con la saga de Harry Potter

El vínculo entre la familia Messi y el universo de Harry Potter no es nuevo. En distintas ocasiones, publicaciones compartidas por personas de su entorno mostraron al capitán argentino disfrutando de las películas de la famosa saga.

Además, Antonela Roccuzzo ha manifestado públicamente su admiración por las novelas de Rowling. A lo largo de los años compartió imágenes relacionadas con ese mundo, visitó junto a sus hijos atracciones temáticas y convirtió la pasión por Harry Potter en una afición conocida entre los seguidores de la familia.

Thiago y Mateo, hijos de Messi y Antonella, se vistieron de Harry Potter para Carnaval
Thiago y Mateo, hijos de Messi y Antonella, se vistieron de Harry Potter para Carnaval

Un símbolo que reavivó los recuerdos de una era histórica

La presencia del Giratiempo en la fotografía también alimentó la nostalgia de los hinchas. El objeto remite a la posibilidad de regresar al pasado, una idea que muchos asociaron rápidamente con algunos de los momentos más importantes de la carrera de Messi con la Selección.

Desde su debut en 2005 hasta la conquista de la Copa América 2021 y el histórico título en el Mundial de Qatar 2022, el rosarino construyó una trayectoria irrepetible con la camiseta argentina. Por eso, para muchos fanáticos, la pequeña figura dorada de la lapicera terminó convirtiéndose en un símbolo involuntario de todo lo vivido durante una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.

Lionel MessiSelección ArgentinaHarry Potter
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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