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Gimnasia vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia y Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Gimnasia de La Plata vs Banfield por el Torneo Clausura.
Gimnasia de La Plata vs Banfield por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Gimnasia y Banfield válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

Gimnasia vs Banfield por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Gimnasia y Banfield por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Jorge Baliño.

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (13) Germán Conti
  • (21) Enzo Martínez
  • (24) Pedro Silva Torrejón
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (8) Ignacio Fernández
  • (18) Mateo Seoane
  • (29) Agustín Auzmendi
  • (17) Lucas Janson
  • (9) Maximiliano Zalazar

Suplentes

  • (27) Julián Kadijevic
  • (4) Renzo Giampaoli
  • (36) Lucas Lamella
  • (22) Matías Melluso
  • (25) Alexis Steimbach
  • (33) Pablo Aguiar
  • (16) Augusto Max
  • (20) Juan Pérez
  • (19) Agustín Colazo
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres
  • (32) Marcelo Torres

Entrenador: Ariel Pereyra

Formación confirmada de Banfield

Titulares

  • (50) Diego Rodríguez
  • (2) Santiago Daniele
  • (12) Marcos López
  • (6) Nicolás Meriano
  • (13) Brandon Oviedo
  • (27) Ignacio Abraham
  • (11) Favio Álvarez
  • (5) Santiago Esquivel
  • (10) Lautaro Gómez
  • (9) Adrián Balboa
  • (22) Alexander Machado

Suplentes

  • (25) Gino Santilli
  • (19) Lautaro Cano
  • (24) Santiago López García
  • (37) Renzo Malanca
  • (3) Nehuén Paz
  • (18) Federico Medina
  • (35) Ignacio Pais
  • (21) Lautaro Villegas
  • (40) David Zalazar
  • (30) Federico Anselmo
  • (28) Matías Hernández
  • (7) Lisandro Piñero

Entrenador: Pedro Troglio

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Banfield?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Banfield en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Gimnasia LPBanfieldTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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