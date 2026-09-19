Gimnasia vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia vs Banfield por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Gimnasia y Banfield por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Jorge Baliño.
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (13) Germán Conti
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (8) Ignacio Fernández
- (18) Mateo Seoane
- (29) Agustín Auzmendi
- (17) Lucas Janson
- (9) Maximiliano Zalazar
Suplentes
- (27) Julián Kadijevic
- (4) Renzo Giampaoli
- (36) Lucas Lamella
- (22) Matías Melluso
- (25) Alexis Steimbach
- (33) Pablo Aguiar
- (16) Augusto Max
- (20) Juan Pérez
- (19) Agustín Colazo
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (32) Marcelo Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- (50) Diego Rodríguez
- (2) Santiago Daniele
- (12) Marcos López
- (6) Nicolás Meriano
- (13) Brandon Oviedo
- (27) Ignacio Abraham
- (11) Favio Álvarez
- (5) Santiago Esquivel
- (10) Lautaro Gómez
- (9) Adrián Balboa
- (22) Alexander Machado
Suplentes
- (25) Gino Santilli
- (19) Lautaro Cano
- (24) Santiago López García
- (37) Renzo Malanca
- (3) Nehuén Paz
- (18) Federico Medina
- (35) Ignacio Pais
- (21) Lautaro Villegas
- (40) David Zalazar
- (30) Federico Anselmo
- (28) Matías Hernández
- (7) Lisandro Piñero
Entrenador: Pedro Troglio
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Banfield?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Banfield en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Gimnasia vs. Banfield:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia y Banfield por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.