comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Despedida de Lionel Messi de la Selección: la AFA informó los precios de las entradas y cuándo sacarlas

La AFA confirmó los precios de las entradas para los próximos partidos de la Selección argentina, entre ellos el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Despedida de Lionel Messi de la Selección.
Despedida de Lionel Messi de la Selección. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios de las entradas para los próximos partidos de la Selección argentina, entre ellos el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Los valores irán desde los $90.000 hasta los $480.000, según la ubicación.

Las entradas para las cabeceras tendrán un valor de $90.000, mientras que las plateas partirán desde los $180.000. Ese precio corresponderá a las ubicaciones en las tribunas Sívori y Centenario alta. La venta de tickets comenzará el martes 22 de septiembre a partir de las 18:00.

La despedida de Messi será el martes 6 de octubre, cuando la Selección se enfrente a Benín en el estadio Monumental. Antes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y luego se medirá con Burkina Faso el sábado 3 de octubre, nuevamente en el Monumental.

Los valores irán desde los $90.000 hasta los $480.000, según la ubicación. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Precios de las entradas para la despedida de Messi de la Selección

Argentina vs. Benín - Estadio Monumental

  • Popular: $90.000
  • Menor a popular (3-10 años): $29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

Venta de entradas: a través de la página web www.deportick.com a partir del martes 22 a las 18:00 horas.

Contenido Recomendado

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección:“Lo intentaremos, estemos o no nosotros”

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: “Lo intentaremos, estemos o no nosotros”

¿Argentina se muda para recibir a Burkina Faso?:la propuesta de la AFA para jugar en La Bombonera

¿Argentina se muda para recibir a Burkina Faso?: la propuesta de la AFA para jugar en La Bombonera

Precios de las entradas para el partido ante Bolivia y Burkina Faso

Argentina vs. Bolivia - Estadio Mario Alberto Kempes

  • Popular: $90.000
  • Menor a popular (3-10 años): $25.000
  • Platea Gasparini: $140.000
  • Platea Ardiles: $170.000

Venta de entradas: a través de la página web www.deportick.com a partir del lunes 21 a las 14:00 horas.

Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental

  • Popular: $90.000
  • Menor a popular (3-10 años): $29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000

Venta de entradas: será por la página web www.deportick.com a partir del martes 22 a las 18.00.

Para acceder al estadio, las personas con discapacidad deberán realizar previamente la solicitud correspondiente en Deportick, dentro del período habilitado para la venta general. El ingreso estará sujeto a contar con la acreditación y el ticket retirado antes del día del partido.

Selección ArgentinaLionel Messi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Deportivo Español demandará a Ricardo Caruso Lombardi por usurpación, estafa y asociación ilícita:por qué se lo vincula con Zoe Capital, la firma de Cositorto

    Deportivo Español demandará a Ricardo Caruso Lombardi por usurpación, estafa y asociación ilícita: por qué se lo vincula con Zoe Capital, la firma de Cositorto

  2. Fútbol italiano de luto:murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

    Fútbol italiano de luto: murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

  3. La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina:quién juega los cuartos de final con Racing

    La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: quién juega los cuartos de final con Racing

  4. Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección:“Lo intentaremos, estemos o no nosotros”

    Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: “Lo intentaremos, estemos o no nosotros”

  5. Harry Kane reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la derrota ante Argentina

    Harry Kane reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la derrota ante Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Facundo Leal, ex titular de ARSAT, a un paso del juicio por presunto tráfico de estupefacientes

Facundo Leal, ex titular de ARSAT, a un paso del juicio por presunto tráfico de estupefacientes

La agenda de Javier Milei en ONU:Malvinas, reuniones y expectativa por un encuentro con Trump

Murió el padre de Victoria Tolosa Paz:“Te fuiste luchando”

Marcha de la Bronca:a qué hora es, dónde será y cuáles son los cortes de tránsito este sábado 19 de septiembre

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

Internacionales

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Insólito: una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Explosiones cerca del aeropuerto, tensión y un aviso desesperante:el ataque contra Arabia Saudita en medio del conflicto con los hutíes

Impresionante video:el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness

Impactantes imágenes:rebeldes hutíes logran arrancar un coche usando dos fusiles AK-47 como cables eléctricos