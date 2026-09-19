Despedida de Lionel Messi de la Selección: la AFA informó los precios de las entradas y cuándo sacarlas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios de las entradas para los próximos partidos de la Selección argentina, entre ellos el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Los valores irán desde los $90.000 hasta los $480.000, según la ubicación.
Las entradas para las cabeceras tendrán un valor de $90.000, mientras que las plateas partirán desde los $180.000. Ese precio corresponderá a las ubicaciones en las tribunas Sívori y Centenario alta. La venta de tickets comenzará el martes 22 de septiembre a partir de las 18:00.
La despedida de Messi será el martes 6 de octubre, cuando la Selección se enfrente a Benín en el estadio Monumental. Antes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y luego se medirá con Burkina Faso el sábado 3 de octubre, nuevamente en el Monumental.
Precios de las entradas para la despedida de Messi de la Selección
Argentina vs. Benín - Estadio Monumental
- Popular: $90.000
- Menor a popular (3-10 años): $29.000
- Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
- Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
- Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000
- Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000
- Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000
Venta de entradas: a través de la página web www.deportick.com a partir del martes 22 a las 18:00 horas.
Precios de las entradas para el partido ante Bolivia y Burkina Faso
Argentina vs. Bolivia - Estadio Mario Alberto Kempes
- Popular: $90.000
- Menor a popular (3-10 años): $25.000
- Platea Gasparini: $140.000
- Platea Ardiles: $170.000
Venta de entradas: a través de la página web www.deportick.com a partir del lunes 21 a las 14:00 horas.
Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental
- Popular: $90.000
- Menor a popular (3-10 años): $29.000
- Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
- Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
- Platea ALTA San Martín y Belgrano: $320.000
- Platea BAJA San Martín y Belgrano: $450.000
- Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $480.000
Venta de entradas: será por la página web www.deportick.com a partir del martes 22 a las 18.00.
Para acceder al estadio, las personas con discapacidad deberán realizar previamente la solicitud correspondiente en Deportick, dentro del período habilitado para la venta general. El ingreso estará sujeto a contar con la acreditación y el ticket retirado antes del día del partido.