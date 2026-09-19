Impactantes imágenes: rebeldes hutíes logran arrancar un coche usando dos fusiles AK-47 como cables eléctricos

Los hutíes de Yemen. Foto: El Orden Mundial.

Un video protagonizado por combatientes hutíes muestra una escena tan llamativa como inusual: utilizaron dos fusiles AK-47 como improvisados conductores eléctricos para conectar las baterías de dos vehículos y conseguir que uno de ellos arrancara. La escena se viralizó mientras el movimiento yemení avanza sobre posiciones estratégicas en el mar Rojo.

Electricidad y armamento: cómo funcionaron los fusiles AK-47 como cables de corriente

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a un grupo de hutíes utilizando los fusiles como sustitutos de cables para establecer una conexión entre las baterías de dos vehículos. El procedimiento resulta llamativo porque aprovecha las partes metálicas conductoras del arma para completar temporalmente el circuito eléctrico.

El video de los hutíes tratando de encender el motor de una camioneta con rifles. Video: @ConflictTR

El episodio no constituye un método convencional para poner en marcha un automóvil y presenta riesgos importantes si se manipulan armas de fuego o baterías de esta manera. El video, publicado inicialmente en redes sociales y difundido posteriormente por medios, muestra únicamente el resultado de la improvisación.

La escena adquirió especial repercusión por coincidir con una nueva escalada del conflicto en Yemen, donde los hutíes lograron avances territoriales relevantes sobre la costa del mar Rojo.

Análisis estratégico: las debilidades defensivas que exponen los hutíes en Arabia Saudita

Más allá de la curiosa escena del vehículo, el avance militar hutí está teniendo consecuencias mucho más relevantes para Arabia Saudita. El 10 de septiembre, el movimiento tomó Moka (Mocha), una ciudad portuaria estratégica, y posteriormente avanzó hacia las islas Hanish, acercándose al estrecho de Bab el Mandeb.

Un análisis publicado por Reuters señaló que la ofensiva expuso fallas de inteligencia y coordinación entre las fuerzas yemeníes respaldadas por Riad. La retirada de esas unidades también dejó en manos hutíes armamento suministrado por Arabia Saudita y Estados Unidos.

Los rebeldes hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah.

El problema excede el territorio yemení. El control de posiciones próximas a Bab el Mandeb, una de las principales vías marítimas entre Asia y Europa, aumenta la capacidad del movimiento para ejercer presión sobre el comercio y las exportaciones energéticas de la región.

La situación se agravó además por los ataques contra infraestructura petrolera saudita. La interrupción temporal del oleoducto Este-Oeste, que conecta las zonas productoras del este con el puerto de Yanbu, afectó una ruta diseñada precisamente para reducir la dependencia saudita del estrecho de Ormuz.

La ofensiva también puso bajo presión la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Según Reuters, el príncipe heredero Mohammed bin Salman pidió ayuda militar a Donald Trump para enfrentar a los hutíes, pero Washington no aceptó realizar ataques directos contra el movimiento y ofreció asistencia en materia de inteligencia y objetivos.

La decisión tiene implicaciones que van más allá de Yemen. Para Riad, la amenaza afecta tanto a su seguridad territorial como a las rutas de exportación de petróleo. Para Washington y sus aliados europeos, en tanto, la expansión hutí representa un desafío para la navegación comercial en una zona fundamental para el tránsito entre Asia, Medio Oriente y Europa.

Tensiones en Medio Oriente: El impacto del conflicto entre los hutíes y la coalición

La tregua que había congelado buena parte de las líneas de combate desde 2022 quedó debilitada por la reciente escalada y los combates provocaron un nuevo desplazamiento de población. Reuters informó que más de 115.000 personas habían abandonado sus hogares ante el avance hutí y la intensificación de los enfrentamientos.

El factor geográfico convierte al conflicto en un problema internacional: Bab el Mandeb, el mar Rojo y el canal de Suez forman una cadena estratégica para el transporte de mercancías y energía. La presión sobre estas rutas puede aumentar los costos del comercio y generar nuevas dificultades para los mercados petroleros.

Los hutíes avanzan en la costa occidental y consolidan posiciones frente al estratégico estrecho de Bab al Mandeb. Foto: Wikimedia Commons

En ese contexto, el insólito video de los fusiles AK-47 utilizados para arrancar un automóvil ofrece una imagen casi anecdótica de una crisis que, detrás de la viralidad de la escena, tiene consecuencias mucho más profundas para Yemen, Arabia Saudita, Estados Unidos y la seguridad marítima internacional.