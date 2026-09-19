Tiene casi 130 años, fue sede de un histórico diario porteño y esconde una sirena que anunciaba las noticias más importantes de la Argentina

Contaba con una sirena que paralizaba a los porteños cuando ocurría un hecho extraordinario Foto: Argentina.gob.ar.

Miles de personas pasan diariamente frente a sus puertas, pero pocas conocen los secretos que permanecen escondidos en su interior. A metros de Plaza de Mayo se encuentra la actual Casa de la Cultura, antigua sede del diario La Prensa y uno de los edificios más sorprendentes de Buenos Aires.

Inaugurado en 1898, el inmueble posee seis pisos, planta baja y dos subsuelos. Sin embargo, su verdadera particularidad no se encuentra únicamente en su elegante arquitectura, sino también en los adelantos tecnológicos que lo convirtieron en una auténtica máquina de producir noticias.

Mucho antes de la aparición de los teléfonos celulares, los correos electrónicos y las redes sociales, el edificio contaba con teléfonos, receptores de cables informativos, tubos neumáticos, una antena telegráfica y uno de los primeros ascensores instalados en el país.

Un palacio construido para el periodismo

El diario La Prensa había sido fundado por José Clemente Paz en 1869. Su rápido crecimiento llevó a la construcción de una sede capaz de concentrar la redacción, los talleres gráficos, la administración y la distribución del periódico.

Sede histórica del diario La Prensa, hoy sigue siendo una de las joyas arquitectónicas más imponentes Foto: Wikipedia

El lugar elegido fue la flamante Avenida de Mayo, que comenzaba a consolidarse como una de las arterias más importantes de la capital. Las fachadas fueron diseñadas en París y posteriormente completadas en la Argentina por los ingenieros Carlos Agote y Alberto Gainza.

Buena parte de su estructura metálica llegó desarmada desde Europa para ser montada en Buenos Aires. El resultado fue un espectacular edificio de estilo Beaux Arts, inspirado en la Escuela de Bellas Artes de París y combinado con soluciones técnicas propias de la Revolución Industrial.

Cada detalle buscaba transmitir una idea: la prensa era sinónimo de poder, progreso y modernidad.

Los tubos que llevaban noticias por todo el edificio

Entre los elementos más llamativos todavía se encuentran los tubos neumáticos que comunicaban las diferentes oficinas.

Los periodistas colocaban textos, mensajes o documentos dentro de pequeños cilindros. Mediante aire comprimido, estos recipientes circulaban por una red de cañerías hasta llegar a otra sección del diario. Así, una noticia podía trasladarse rápidamente desde la redacción hacia las áreas de edición, composición o impresión.

Detrás de su fachada francesa conserva un antiguo ascensor, tubos neumáticos, salones inspirados en Versalles Foto: Instagram @viajero.argento

Era una especie de mensajería instantánea mecánica, creada mucho antes de que existiera Internet. Parte de aquellos ductos originales todavía se conserva y permite imaginar el frenético ritmo de trabajo que existía en el lugar.

El edificio también fue el segundo de la Argentina en contar con un ascensor, una verdadera innovación para finales del siglo XIX. Su instalación resultaba imprescindible para conectar los numerosos pisos, oficinas y talleres gráficos.

La sirena que paralizaba a los porteños

Uno de sus secretos más impactantes se encuentra en la parte superior del edificio. Allí funcionaba una poderosa sirena utilizada para anunciar acontecimientos extraordinarios.

Cuando el sonido se extendía por el centro porteño, las personas sabían que algo importante había sucedido. Los vecinos se acercaban a las puertas del diario para consultar los tableros informativos y descubrir cuál era la noticia.

En plena Avenida de Mayo se levanta una joya arquitectónica de Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.

La sirena fue utilizada por primera vez en 1900, luego del asesinato del rey Humberto I de Italia. También sonó en momentos que quedaron guardados en la memoria colectiva, como la conquista del Mundial de Fútbol de 1978 y el regreso de la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983.

En una época sin notificaciones digitales, la sirena era la alerta de último momento. Su sonido podía detener la circulación y reunir a cientos de personas alrededor de una noticia.

Una diosa que vigila la Avenida de Mayo

La figura femenina que corona la fachada es Palas Atenea, diosa griega asociada con la sabiduría. La escultura de bronce sostiene una antorcha, símbolo de la verdad, el conocimiento y la libertad de pensamiento.

Debajo se encuentra un reloj fabricado por la firma francesa Paul Garnier. Sobre él aparece un águila que representaba al periodismo que “todo lo ve”. La composición completa buscaba mostrar a la prensa como un faro encargado de observar, informar e iluminar a la sociedad.

Un Salón Dorado inspirado en Versalles

El interior es tan impactante como su fachada. Uno de sus espacios principales es el Salón Dorado, inspirado en los grandes ambientes del Palacio de Versalles.

Allí sobreviven cielorrasos entelados, pinturas realizadas a mano, esculturas, mobiliario histórico y una decoración de marcada influencia francesa. El edificio también tuvo una biblioteca con más de 6.000 volúmenes, un observatorio meteorológico, consultorios médicos y jurídicos, una sala de esgrima y departamentos destinados a empleados y sus familias.

Esto demuestra que la antigua sede de La Prensa era mucho más que un diario. Se trataba de un pequeño universo autosuficiente, donde trabajaban periodistas, técnicos, operarios gráficos y profesionales de diferentes áreas.

Una joya histórica que sobrevivió al paso del tiempo

En 1995, la Ley 24.594 declaró al antiguo edificio del diario La Prensa Monumento Histórico Nacional. La protección legal también incluyó sus objetos de arte, muebles, bronces, pinturas, documentos, libros y piezas pertenecientes a la biblioteca.

Actualmente, la Casa de la Cultura recibe actividades artísticas, exposiciones, conciertos y propuestas culturales. Sin embargo, entre sus paredes todavía permanecen las huellas de aquella época en la que las noticias viajaban dentro de cilindros y una sirena podía poner en alerta a toda la ciudad.

Los tubos neumáticos, el histórico ascensor, el Salón Dorado y la diosa que observa desde las alturas siguen allí, como testigos de un tiempo en el que un edificio podía transformarse en el corazón informativo de Buenos Aires.