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Central Córdoba (SE) vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Central Córdoba vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura.
Central Córdoba vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 18:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Central Córdoba (SE) vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

29´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

28´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

28´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!

Disparo de David Martínez y el remate se va afuera.

17´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Diego Barrera fue bloqueado por Damián Fernández.

17´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

12´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Martín Cuitiño y el remate se va afuera.

16´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Marco Iacobellis y el remate se va afuera.

14´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Alejandro Maciel y el remate se va afuera.

13´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

6´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jeremías Lucco fue bloqueado por Facundo Mansilla.

5´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Facundo Mansilla.

5´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

2´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Sosa Yung fue bloqueado por Martín Cuitiño.

1´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas González fue bloqueado por Valentín Loza.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.

Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

Titulares

  • (1) Alan Aguerre
  • (2) Alejandro Maciel
  • (6) Facundo Mansilla
  • (20) Fernando Martínez
  • (33) Santiago Moyano
  • (18) Lucas González
  • (10) Marco Iacobellis
  • (22) Matías Vera
  • (7) Diego Barrera
  • (47) Martín Cuitiño
  • (11) Horacio Tijanovich

Suplentes

  • (25) Javier Vallejos
  • (21) Felipe Aguilar
  • (17) Yuri Casermeiro
  • (3) Leonardo Marchi
  • (42) Juan Pablo Pignani
  • (55) Juan José Cardozo
  • (5) Tiago Cravero
  • (30) Federico Rodriguez
  • (29) Joaquín Flores
  • (19) Ezequiel Naya
  • (28) Leonardo Sequeira
  • (9) Lucas Varaldo

Entrenador: Sebastián Domínguez

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (29) Damián Fernández
  • (21) David Martínez
  • (28) Valentín Loza
  • (3) Fernando Román Villalba
  • (19) David Barbona
  • (8) César Pérez
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (9) Leandro Fernández
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (26) Jeremías Lucco

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (6) Ezequiel Burdin
  • (30) Demián Domínguez
  • (16) Ayrton Portillo
  • (32) Nazareno Roselli
  • (27) Domingo Blanco
  • (41) Ramiro Gagliardi
  • (5) Julián López
  • (7) Tomás Pérez
  • (17) Agustín Hausch
  • (11) Tiziano Perrotta
  • (22) Maximiliano Porcel

Entrenador: Julio César Vaccari

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Central Córdoba de Santiago del EsteroDefensa y JusticiaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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