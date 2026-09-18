Central Córdoba (SE) vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Central Córdoba (SE) vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
29´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
28´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.
28´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de David Martínez y el remate se va afuera.
17´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Diego Barrera fue bloqueado por Damián Fernández.
17´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
12´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Martín Cuitiño y el remate se va afuera.
16´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Marco Iacobellis y el remate se va afuera.
14´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Alejandro Maciel y el remate se va afuera.
13´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
6´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jeremías Lucco fue bloqueado por Facundo Mansilla.
5´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Facundo Mansilla.
5´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.
2´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Sosa Yung fue bloqueado por Martín Cuitiño.
1´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas González fue bloqueado por Valentín Loza.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Central Córdoba (SE)
Titulares
- (1) Alan Aguerre
- (2) Alejandro Maciel
- (6) Facundo Mansilla
- (20) Fernando Martínez
- (33) Santiago Moyano
- (18) Lucas González
- (10) Marco Iacobellis
- (22) Matías Vera
- (7) Diego Barrera
- (47) Martín Cuitiño
- (11) Horacio Tijanovich
Suplentes
- (25) Javier Vallejos
- (21) Felipe Aguilar
- (17) Yuri Casermeiro
- (3) Leonardo Marchi
- (42) Juan Pablo Pignani
- (55) Juan José Cardozo
- (5) Tiago Cravero
- (30) Federico Rodriguez
- (29) Joaquín Flores
- (19) Ezequiel Naya
- (28) Leonardo Sequeira
- (9) Lucas Varaldo
Entrenador: Sebastián Domínguez
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (28) Valentín Loza
- (3) Fernando Román Villalba
- (19) David Barbona
- (8) César Pérez
- (15) Santiago Sosa Yung
- (9) Leandro Fernández
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (26) Jeremías Lucco
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (6) Ezequiel Burdin
- (30) Demián Domínguez
- (16) Ayrton Portillo
- (32) Nazareno Roselli
- (27) Domingo Blanco
- (41) Ramiro Gagliardi
- (5) Julián López
- (7) Tomás Pérez
- (17) Agustín Hausch
- (11) Tiziano Perrotta
- (22) Maximiliano Porcel
Entrenador: Julio César Vaccari
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Central Córdoba (SE) vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.