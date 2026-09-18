comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Morosidad: cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

El Banco Central, al igual que habían mencionado las consultoras privadas, asegura que el peor momento de la crisis quedó atrás. ¿Qué factores podrían impulsar el financiamiento en un año de elecciones?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago Bausili y Luis Caputo.
Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego de la presentacion en el Congreso e incluso marchas en el centro porteño, el Gobierno de Javier Milei aseguró que la crisis de morosidad que afecta a miles de argentinos ya alcanzó su pico y se irá diluyendo hasta fin de año. Se trata de números alarmantes que llegaron a niveles récord para los últimos 20 años, con los préstamos personales y las tarjetas de crédito entre las líneas con mayor deterioro.

Morosidad Foto: Magnific

A nivel agregado, incluyendo bancos, fintech y otros proveedores, la irregularidad alcanzó en julio al 18% de la cartera de préstamos, según un informe de la consultora EcoGo.

Sin embargo, fuentes del Banco Central aseguraron que, tras tocar cifras máximas, solo queda discutir a qué velocidad bajará, dando por sentado que los números de fin de año serán menores a los que se vieron en la primera parte de 2026.

Deudas Foto: Diario Hoy

El plan para potenciar el crédito en un año de elecciones

El BCRA busca impulsar el crédito durante el 2027: la clave estará apuntada en mejorar la calidad crediticia de los usuarios financieros y buscar alternativas para que puedan acceder a créditos a tasas más bajas.

Contenido Recomendado

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda:cuánto fue el saldo financiero a favor

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda: cuánto fue el saldo financiero a favor

AUH de ANSES:el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

AUH de ANSES: el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

Ante esto, la entidad pretende mejorar los sistemas de avales, prendas y garantías. Además, trabaja para incorporar el código de descuento en los recibos de sueldo, de modo que los bancos puedan debitar cuotas de préstamos directamente del salario.

Créditos hipotecarios Foto: Freepik

Por otro lado, se estima que el crédito en dólares sea una forma de evitar la incertidumbre con respecto a la tasa real y suponen que se seguirá desarrollando, especialmente en actividades como la construcción e inmobiliaria.

En tanto, el posible riesgo que se ve en el equipo económico tiene que ver con la incertidumbre de un año electoral. En el BCRA, admiten que es probable que algunas entidades aumenten la prudencia.

Economía argentinaMorososCréditosGobiernoJavier Milei
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

    Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

  2. Ex Potenciar Trabajo:quiénes cobran los $78.000 en octubre y cuáles son los requisitos

    Ex Potenciar Trabajo: quiénes cobran los $78.000 en octubre y cuáles son los requisitos

  3. ANSES paga este viernes:los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

    ANSES paga este viernes: los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

  4. ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

    ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026: todas las fechas por DNI

  5. Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026:cuánto ganan por hora y por categoría

    Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026: cuánto ganan por hora y por categoría
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca:inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca: inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Nuevo gesto de Patricia Bullrich:tras críticas al interior del Gobierno, publicó un video con una canción de Lali Espósito

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

Economía

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

Morosidad: cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda:cuánto fue el saldo financiero a favor

AUH de ANSES:el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Internacionales

Video:las trágicas imágenes de las inundaciones en Bangladesh por la crecida y la erosión del río Padma

Video: las trágicas imágenes de las inundaciones en Bangladesh por la crecida y la erosión del río Padma

Imágenes impactantes:el fuerte temporal en Brasil con granizo y ráfagas de 76 km/h que azotaron Ipatinga

Impactante video en Ceuta:corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado