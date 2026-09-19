Murió el padre de Victoria Tolosa Paz: “Te fuiste luchando”

Juan Honorio Tolosa Paz. Foto: X

Juan Honorio, el padre de Victoria Tolosa Paz, murió a los 76 años y la diputada de Unión por la Patria lo despidió mediante un sentido mensaje en sus redes sociales.

El hombre era investigador, astrólogo y una figura reconocida de La Plata.

“Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final. Y al mismo tiempo sé que te fuiste de este plano, pero que vas a seguir estando siempre”, escribió la legisladora nacional en X.

“Por eso sé que hoy estarás, sin duda, en algún lugar de ese cielo que tantas veces observaste y trataste de comprender. Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”, señaló Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz

“Ser auténticos con nosotros mismos. Vos lo resumías de una manera muy sencilla y muy tuya: uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja. Si naciste con semilla de manzana, tenés que poder manifestarte como manzana. Detrás de esas simples palabras había una enseñanza enorme: que muchas veces el sistema de valores en el que vivimos hace que el ser humano se aleje de sí mismo”, agregó.

“Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros. Te mando un beso enorme, taurino. Te quiero mucho, papá. Te vamos a extrañar siempre. Y cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, cerró.

El fallecimiento de Juan Honorio Tolosa Paz jugó de joven en el club de rugby Los Tilos y la institución lo despidió en sus redes sociales.