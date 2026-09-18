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Racing Club 3 - 1 Sarmiento: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Presidente Perón.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Racing vs Sarmiento por el Torneo Clausura.
Racing vs Sarmiento por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Racing Club 3 - 1 Sarmiento.

Racing Club vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Racing Club y Sarmiento por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

94´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Elián Giménez y el remate se va afuera.

93´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Duván Vergara fue bloqueado por Cristian Zabala.

92´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matko Miljevic fue bloqueado por Thyago Ayala.

91´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Cristian Zabala y el remate se va afuera.

91´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Jhon Renteria.

90´ Cambio en Racing Club

Entra Duván Vergara y sale Lautaro Díaz.

90´ Cambio en Racing Club

Entra Elías Torres y sale Adrián Martínez.

87´ Fuera de juego en Sarmiento

Posición adelantada de Junior Marabel.

84´ Cambio en Racing Club

Entra Matías Kranevitter y sale Ulises Ortegoza.

84´ Cambio en Racing Club

Entra Matko Miljevic y sale Gastón Lodico.

81´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Salle.

81´ Cambio en Sarmiento

Entra Gabriel Díaz y sale Nicolás Pasquini.

81´ Cambio en Sarmiento

Entra Gastón González y sale Julián Mavilla.

80´ Cambio en Sarmiento

Entra Elián Giménez y sale Mauricio Martínez.

79´ Gooool de Racing Club

Ignacio Rodríguez marca para Racing Club.

79´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Renzo Orihuela.

78´ Cambio en Racing Club

Entra Nazareno Colombo y sale Gonzalo Escudero.

76´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Adrián Martínez.

70´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mauricio Martínez.

69´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

69´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Salle fue bloqueado por Gastón Lodico.

67´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

67´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Díaz fue bloqueado por Nicolás Pasquini.

66´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

66´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Jhon Renteria y el remate se va afuera.

64´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

64´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Mauricio Martínez y el remate se va afuera.

64´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.

62´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrián Martínez.

62´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cristian Zabala.

61´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

61´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.

59´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

57´ Cambio en Sarmiento

Entra Jhon Renteria y sale Julián Contrera.

57´ Cambio en Sarmiento

Entra Diego Churín y sale Jonathan Herrera.

55´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Santiago Salle.

54´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mauricio Martínez fue bloqueado por Mateo Martinez.

53´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

53´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Matías Zaracho y el remate se va afuera.

53´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

51´ Goool de Racing Club

¡Testazo letal! Adrián Martínez anota para Racing Club tras conectar un cabezazo.

50´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

49´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Santiago Salle y el remate se va afuera.

48´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

48´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Julián Mavilla y el remate se va afuera.

46´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Escudero fue bloqueado por Thyago Ayala.

46´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Presidente Perón!

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Presidente Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Adrián Martínez.

38´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Insaurralde.

36´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Leonel Pérez y el remate se va afuera.

36´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

27´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

27´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Ignacio Rodríguez y el remate se va afuera.

26´ Goool de Sarmiento

¡Testazo letal! Junior Marabel anota para Sarmiento tras conectar un cabezazo.

23´ Gooool de Racing Club

Gonzalo Escudero marca para Racing Club.

17´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Díaz fue bloqueado por Mauricio Martínez.

13´ Fuera de juego en Sarmiento

Posición adelantada de Junior Marabel.

12´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

11´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Santiago Salle.

8´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

7´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

1´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Racing Club y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (38) Mateo Martinez
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (6) Marcos Rojo
  • (20) Gastón Lodico
  • (16) Ulises Ortegoza
  • (33) Leonel Pérez
  • (11) Matías Zaracho
  • (32) Lautaro Díaz
  • (9) Adrián Martínez

Suplentes

  • (30) Matías Tagliamonte
  • (18) Luis Espino
  • (23) Nazareno Colombo
  • (24) Adrián Fernández
  • (5) Matías Kranevitter
  • (10) Matko Miljevic
  • (46) Alejandro Tello
  • (35) Alberto Campo
  • (17) Tomás Conechny
  • (22) Elías Torres
  • (7) Duván Vergara

Entrenador: Juan Pablo Vojvoda

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (44) Renzo Orihuela
  • (77) Nicolás Pasquini
  • (19) Julián Contrera
  • (16) Mauricio Martínez
  • (21) Julián Mavilla
  • (8) Santiago Salle
  • (15) Cristian Zabala
  • (24) Jonathan Herrera
  • (27) Junior Marabel

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (6) Gaston Arturia
  • (20) Ulises Giménez
  • (29) Thiago Santamaría
  • (33) Gabriel Díaz
  • (5) Manuel García
  • (23) Elián Giménez
  • (17) Agustín Nadruz
  • (9) Diego Churín
  • (11) Gastón González
  • (7) Pablo Magnín
  • (10) Jhon Renteria

Entrenador: Facundo Sava

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Racing Club y Sarmiento?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Racing ClubSarmiento de JunínTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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