La agenda de Javier Milei en ONU: Malvinas, reuniones y expectativa por un encuentro con Trump

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos el próximo lunes 21 de septiembre, donde desarrollará una agenda intensa en Nueva York que incluirá su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, conferencias académicas, reuniones con economistas y empresarios, y actividades vinculadas a la comunidad judía.

Será su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional.

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

El mandatario parte desde Buenos Aires el lunes por la noche y arribará el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Su primera actividad oficial será a las 16, cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, y a las 20.30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

La jornada clave será el miércoles 23, cuando Milei intervenga al mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU. Su discurso se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel y la posición argentina sobre Malvinas.

Ese mismo día, a las 16, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. Allí hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

Javier Milei en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Foto: Prensa AmCham

A las 18, Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13, el mandatario brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos. El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8.30.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Desde el Gobierno aclararon que la agenda podría incorporar nuevas reuniones o actividades en las próximas horas, y la gran expectativa está en un encuentro bilateral con Donald Trump.