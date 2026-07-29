Cienciano vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Cienciano y Lanús por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco.
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Cienciano vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Cienciano y Lanús por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.