comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

España, en alerta: una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Miles de personas cruzaron la frontera, en la mayor crisis migratoria entre los países desde 2021. La caravana se prolongó durante varias horas en una fila interminable de jóvenes, familias con bebés y menores, personas mayores y hasta personas con movilidad reducida.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta.
Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El caos se apoderó de la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando varios miles de personas irrumpieron para intentar entrar a nado en la ciudad española, en la mayor crisis migratoria bilateral al menos desde 2021.

Varios miles de personas se sumaron a una carrera multitudinaria por el paseo marítimo de Fnideq en dirección a la frontera con Ceuta.

La carrera se prolongó durante varias horas en una fila interminable de jóvenes, familias con bebes y menores, personas mayores y hasta personas con movilidad reducida.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta

Andando, corriendo, en moto, en auto... La multitud tomó el centro de la ciudad sin que la presencia de las fuerzas auxiliares marroquíes lo impidiese.

Contenido Recomendado

Vive en Barcelona, no le pasaba dinero a la hija que reside en Chile con la madre, y la Justicia española lo obligó a pagar en euros

Vive en Barcelona, no le pasaba dinero a la hija que reside en Chile con la madre, y la Justicia española lo obligó a pagar en euros

Mario, joven español en Australia:“Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”

Mario, joven español en Australia: “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”

A unos quinientos metros de la frontera con Ceuta, una barrera policial cortó el acceso por carretera, pero la movilización se dispersó para alcanzar la frontera española a través de las colinas, por un lado, y lanzarse al mar y llegar a nado a España por otro.

Antes de llegar a la frontera española, los migrantes atravesaron una alambrada de púa del lado marroquí que bordea el mar. Cuando las fuerzas auxiliares marroquíes intentaron frenar el paso, miles de personas se encontraban en las proximidades de la verja española y el dispositivo se vio desbordado ante la magnitud de la concentración.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta.
Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Foto: REUTERS

Algunas personas han resultado heridas por los alambres de púa del perímetro fronterizo o al lanzarse al agua entre las rocas.

Cruzar sin papeles

La presencia policial no ha impedido que, horas después del inicio de la movilización, miles de personas sigan tratando de llegar a la frontera con Ceuta.

Este intento masivo de entrada en Ceuta coincide con la celebración en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, una ceremonia oficial que simboliza la relación de la monarquía marroquí con sus súbditos.

Las redes sociales han tenido un papel fundamental en esta crisis migratoria. Un estudio del Observatorio del Norte de Derechos Humanos de Marruecos concluyó esta semana que el 81% de los jóvenes encuestados considera que el contenido sobre migración difundido en las redes sociales hace que la migración irregular parezca “una solución para mejorar las condiciones de vida”.

EspañaMigrantesMarruecos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Emprendió una travesía en velero por el Océano Pacífico, una tormenta lo dejó varado por 31 días sin agua ni comida, y fue rescatado de milagro

    Emprendió una travesía en velero por el Océano Pacífico, una tormenta lo dejó varado por 31 días sin agua ni comida, y fue rescatado de milagro

  2. Es albañil, tiene 64 años y quedó indignado porque le pidieron saber inglés para trabajar en una obra

    Es albañil, tiene 64 años y quedó indignado porque le pidieron saber inglés para trabajar en una obra

  3. El prontuario de “El Chino”, el hombre rescatado con dos maestras en Chile:más de 20 causas por robo, drogas y violencia

    El prontuario de “El Chino”, el hombre rescatado con dos maestras en Chile: más de 20 causas por robo, drogas y violencia

  4. Brutal ataque de Rusia contra Ucrania:cuántos misiles y drones lanzó y qué consecuencias tuvo

    Brutal ataque de Rusia contra Ucrania: cuántos misiles y drones lanzó y qué consecuencias tuvo

  5. Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

    Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Chau a dos litigios del default de 2001: los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Video inesperado:Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata:“Me tengo una fe bárbara”

En oposición al proyecto de Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en la Provincia

Economía

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Chau a dos litigios del default de 2001: los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo:requisitos y cómo inscribirse

Nuevo refuerzo de ANSES confirmado:qué jubilados y pensionados acceden al bono, y cómo consultar fecha de cobro

Por qué Flybondi cancela vuelos pero sigue vendiendo boletos:el reporte exigido por el Gobierno

Internacionales

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

España, en alerta:una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Muchos lo comparan con Suiza:cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina