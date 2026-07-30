España, en alerta: una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Foto: REUTERS

El caos se apoderó de la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando varios miles de personas irrumpieron para intentar entrar a nado en la ciudad española, en la mayor crisis migratoria bilateral al menos desde 2021.

Varios miles de personas se sumaron a una carrera multitudinaria por el paseo marítimo de Fnideq en dirección a la frontera con Ceuta.

La carrera se prolongó durante varias horas en una fila interminable de jóvenes, familias con bebes y menores, personas mayores y hasta personas con movilidad reducida.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta

Andando, corriendo, en moto, en auto... La multitud tomó el centro de la ciudad sin que la presencia de las fuerzas auxiliares marroquíes lo impidiese.

A unos quinientos metros de la frontera con Ceuta, una barrera policial cortó el acceso por carretera, pero la movilización se dispersó para alcanzar la frontera española a través de las colinas, por un lado, y lanzarse al mar y llegar a nado a España por otro.

Antes de llegar a la frontera española, los migrantes atravesaron una alambrada de púa del lado marroquí que bordea el mar. Cuando las fuerzas auxiliares marroquíes intentaron frenar el paso, miles de personas se encontraban en las proximidades de la verja española y el dispositivo se vio desbordado ante la magnitud de la concentración.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Foto: REUTERS

Algunas personas han resultado heridas por los alambres de púa del perímetro fronterizo o al lanzarse al agua entre las rocas.

Cruzar sin papeles

La presencia policial no ha impedido que, horas después del inicio de la movilización, miles de personas sigan tratando de llegar a la frontera con Ceuta.

Este intento masivo de entrada en Ceuta coincide con la celebración en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, una ceremonia oficial que simboliza la relación de la monarquía marroquí con sus súbditos.

Las redes sociales han tenido un papel fundamental en esta crisis migratoria. Un estudio del Observatorio del Norte de Derechos Humanos de Marruecos concluyó esta semana que el 81% de los jóvenes encuestados considera que el contenido sobre migración difundido en las redes sociales hace que la migración irregular parezca “una solución para mejorar las condiciones de vida”.