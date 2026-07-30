Chau a dos litigios del default de 2001: los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Tribunal Supremo de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Argentina logró cerrar de manera definitiva uno de los frentes judiciales más extensos y complejos heredados del default de 2001. Los fondos de inversión Attestor Master y Bainbridge -dos de los últimos grandes litigantes de la era de los holdouts- confirmaron formalmente ante la Justicia de los Estados Unidos que recibieron la cancelación total de los montos pactados con el Gobierno nacional y solicitaron el archivo permanente de las demandas en su contra.

La notificación oficial de los acreedores fue radicada ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, fuero a cargo de la jueza Loretta Preska, y se produjo luego de que el Congreso ratificara a fines de junio los acuerdos económicos firmados entre las partes, requisito legal indispensable que habilitó el desembolso por parte del Tesoro Nacional.

Según consta en el escrito presentado por la representación legal de Bainbridge el pasado 29 de julio, la firma dejó asentado que la sentencia firme dictada a su favor en diciembre de 2020 “quedó totalmente satisfecha con el pago”. El fondo precisó que el acuerdo firmado el 1° de abril de 2026 implicó la aceptación de una suma fijada como cancelación definitiva de capital, intereses acumulados y cualquier reclamo derivado de los títulos en cesación de pagos.

Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Los números del acuerdo con los bonistas y el mapa de la deuda remanente