comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Video inesperado: Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional recibió una clase privada en el espacio de la reconocida bailarina Mora Godoy.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La jefa del FMI visitó el estudio privado de Mora Godoy.
La jefa del FMI visitó el estudio privado de Mora Godoy. Foto: Captura de pantalla
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina dejó postales de alto impacto político y económico tras sus reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y su recorrida por Vaca Muerta. Sin embargo, la agenda oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó un matiz inesperado: una clase privada de tango con la bailarina y coreógrafa Mora Godoy.

La convocatoria nació de un pedido directo de la comitiva del organismo multilateral a la propia artista. La llamada inicial tomó por sorpresa al equipo de la bailarina, quien en un primer momento creyó que se trataba de una broma,, pero una vez confirmada la gestión, se montó un estricto protocolo de seguridad y discreción en Casa Mora, el espacio de eventos privados que la artista encabeza en la Ciudad de Buenos Aires.

Georgieva asistió acompañada por un equipo de más de doce colaboradores, entre ellos traductores y personal de custodia. Tras presenciar un espectáculo exclusivo a cargo de diez bailarines de la compañía, la funcionaria búlgara solicitó quedarse a practicar los pasos fundamentales de la danza porteña. “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, detalló Godoy. El episodio quedó inmortalizado en un video que la propia economista subió a su cuenta oficial de Instagram.

La bailarina argentina Mora Godoy la recibió en su estudio privado.

Cabe resaltar que el encuentro no se limitó a la expresión artística. Durante el encuentro, la jefa del FMI y la bailarina argentina mantuvieron una conversación privada en la que abordaron cuestiones sociales y económicas de la coyuntura local: Godoy repasó ante Georgieva la movilidad social de su familia gracias al acceso a la universidad pública y le transmitió que «hay una parte de la sociedad que necesita atención inmediata, no a largo plazo».

Contenido Recomendado

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta: las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Además, según se supo, la artista agradeció que el Fondo haya señalado de manera pública la necesidad de recomponer los sueldos en la Argentina más allá de la desaceleración inflacionaria. Sumado a eso, expuso el programa de formación gratuita para jóvenes vulnerables que su compañía realiza junto a la Fundación Banco Provincia en distintos municipios bonaerenses.

Ambas coincidieron en las dificultades que enfrentan las mujeres en posiciones de alta responsabilidad y señalaron que el acceso a cargos de liderazgo suele requerir “el triple de esfuerzo”. Al término de la noche, Georgieva se llevó como souvenir una libreta de la marca de la bailarina y prometió anotarse en la agenda la inauguración del “Bar Mora Godoy”, un nuevo café temático que la artista planea abrir a fines de año en San Telmo.

Kristalina GeorgievaFMI Mora GodoyTango
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país:el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

    Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país: el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

  2. Tragedia en San Juan:el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre el accidente de helicóptero

    Tragedia en San Juan: el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre el accidente de helicóptero

  3. El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

    El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

  4. El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

    El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

  5. Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

    Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Video inesperado:Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

Video inesperado: Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata:“Me tengo una fe bárbara”

En oposición al proyecto de Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en la Provincia

Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país:el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

Economía

Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo:requisitos y cómo inscribirse

Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo: requisitos y cómo inscribirse

Nuevo refuerzo de ANSES confirmado:qué jubilados y pensionados acceden al bono, y cómo consultar fecha de cobro

Por qué Flybondi cancela vuelos pero sigue vendiendo boletos:el reporte exigido por el Gobierno

Aumentos en agosto 2026:uno por uno, las subas en las tarifas de colectivos, trenes, subtes y peajes

Internacionales

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

España, en alerta:una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Muchos lo comparan con Suiza:cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina