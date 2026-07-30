Video inesperado: Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

La jefa del FMI visitó el estudio privado de Mora Godoy. Foto: Captura de pantalla

La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina dejó postales de alto impacto político y económico tras sus reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y su recorrida por Vaca Muerta. Sin embargo, la agenda oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó un matiz inesperado: una clase privada de tango con la bailarina y coreógrafa Mora Godoy.

La convocatoria nació de un pedido directo de la comitiva del organismo multilateral a la propia artista. La llamada inicial tomó por sorpresa al equipo de la bailarina, quien en un primer momento creyó que se trataba de una broma,, pero una vez confirmada la gestión, se montó un estricto protocolo de seguridad y discreción en Casa Mora, el espacio de eventos privados que la artista encabeza en la Ciudad de Buenos Aires.

Georgieva asistió acompañada por un equipo de más de doce colaboradores, entre ellos traductores y personal de custodia. Tras presenciar un espectáculo exclusivo a cargo de diez bailarines de la compañía, la funcionaria búlgara solicitó quedarse a practicar los pasos fundamentales de la danza porteña. “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, detalló Godoy. El episodio quedó inmortalizado en un video que la propia economista subió a su cuenta oficial de Instagram.

La bailarina argentina Mora Godoy la recibió en su estudio privado.

Cabe resaltar que el encuentro no se limitó a la expresión artística. Durante el encuentro, la jefa del FMI y la bailarina argentina mantuvieron una conversación privada en la que abordaron cuestiones sociales y económicas de la coyuntura local: Godoy repasó ante Georgieva la movilidad social de su familia gracias al acceso a la universidad pública y le transmitió que «hay una parte de la sociedad que necesita atención inmediata, no a largo plazo».

Además, según se supo, la artista agradeció que el Fondo haya señalado de manera pública la necesidad de recomponer los sueldos en la Argentina más allá de la desaceleración inflacionaria. Sumado a eso, expuso el programa de formación gratuita para jóvenes vulnerables que su compañía realiza junto a la Fundación Banco Provincia en distintos municipios bonaerenses.

Ambas coincidieron en las dificultades que enfrentan las mujeres en posiciones de alta responsabilidad y señalaron que el acceso a cargos de liderazgo suele requerir “el triple de esfuerzo”. Al término de la noche, Georgieva se llevó como souvenir una libreta de la marca de la bailarina y prometió anotarse en la agenda la inauguración del “Bar Mora Godoy”, un nuevo café temático que la artista planea abrir a fines de año en San Telmo.