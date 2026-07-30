comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Grêmio vs. Bolívar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Grêmio y Bolívar por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gremio vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026.
Gremio vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Grêmio y Bolívar válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre.

Gremio de Porto AlegreBolívarCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Mundial 2026:Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y le ganó 2 a 1

    Mundial 2026: Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y le ganó 2 a 1
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cadena nacional de Javier Milei:a qué hora habla hoy y si se pisa con el partido de Boca ante O’Higgins

Cadena nacional de Javier Milei: a qué hora habla hoy y si se pisa con el partido de Boca ante O’Higgins

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Video inesperado:Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata:“Me tengo una fe bárbara”

Economía

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos:ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos: ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo:requisitos y cómo inscribirse

Nuevo refuerzo de ANSES confirmado:qué jubilados y pensionados acceden al bono, y cómo consultar fecha de cobro

Internacionales

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

España, en alerta:una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Muchos lo comparan con Suiza:cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina