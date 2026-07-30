comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata: “Me tengo una fe bárbara”

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza aseguró que está preparada para competir en los comicios del año entrante, aunque sostuvo que la prioridad es construir una coalición amplia con el PRO, la UCR y otros espacios.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Patricia Bullrich y su futuro político.
Patricia Bullrich y su futuro político. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. La dirigente afirmó que está preparada para asumir ese desafío, aunque insistió en que el principal objetivo debe ser construir una alianza política amplia junto al PRO, la UCR y otros partidos provinciales.

Durante una entrevista televisiva, Bullrich sostuvo que su prioridad es acompañar el proyecto encabezado por el presidente Javier Milei y aseguró que ocupará el lugar que considere necesario el espacio político.

“Donde me necesiten, voy a estar. Puedo ser candidata en la Ciudad y me tengo una fe bárbara”, expresó la exministra de Seguridad, al tiempo que aclaró que la definición dependerá de la estrategia electoral que diseñe el oficialismo.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich.

Bullrich pidió una coalición para gobernar la Ciudad

La senadora remarcó que para competir con mayores posibilidades es necesario repetir el esquema de acuerdos políticos que, según recordó, permitió buenos resultados en los comicios legislativos del año pasado.

Contenido Recomendado

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

Salieron a la luz los tensos chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich:qué se dijeron

Salieron a la luz los tensos chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich: qué se dijeron

“Tiene que haber un acuerdo político. Yo trabajé y propuse ese acuerdo. Hay que repetir eso”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Ciudad de Buenos Aires necesita una transformación más profunda en su funcionamiento administrativo. Según explicó, la estructura del Estado porteño es demasiado grande y mantiene elevados niveles de burocracia.

Bullrich también opinó sobre la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Si bien reconoció que el PRO puede llevar adelante cambios, señaló que esos avances deberían estar acompañados por funcionarios comprometidos con las ideas de la libertad que impulsa el Gobierno nacional.

La relación con Milei y las diferencias con Villarruel

Consultada sobre su vínculo con el oficialismo, Bullrich aseguró que mantiene una buena relación con Karina Milei y recordó que, tras competir electoralmente contra Javier Milei, ambos espacios lograron conformar una coalición.

Además, explicó que existen diferencias de estilo entre los distintos sectores que integran el espacio, aunque sostuvo que esos matices permiten representar a un electorado más amplio.

Respecto de los cuestionamientos por el tono del Presidente, afirmó que muchos votantes no comparten los insultos, aunque entienden que forman parte de su personalidad política.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Foto: -

En contraste, fue muy crítica con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien ubicó “muy lejos” de las ideas que impulsa el Gobierno nacional. Incluso sostuvo que la vicepresidenta representa una visión más cercana al peronismo tradicional y deslizó que está construyendo un proyecto político propio.

Su postura sobre Cristina Kirchner

Bullrich también opinó sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a tribunales internacionales para intentar revertir su condena en la Causa Vialidad.

La senadora sostuvo que la expresidenta busca superar las resoluciones adoptadas por la Justicia argentina, aunque afirmó que ningún tribunal internacional podrá desconocer una condena ratificada por todas las instancias judiciales del país.

Además, vinculó la estrategia de Cristina Kirchner con el antecedente del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al considerar que intenta recuperar protagonismo político y volver a ocupar un lugar central dentro del peronismo.

Patricia BullrichGobierno nacional
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

    El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

  2. De los tres pedidos cautelares a una posible condena de la ONU al Estado nacional:qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner

    De los tres pedidos cautelares a una posible condena de la ONU al Estado nacional: qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner

  3. Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país:el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

    Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país: el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

  4. Milei firmó un DNU para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

    Milei firmó un DNU para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

  5. Reforma Laboral:Sandra Pettovello anunció que el sindicato de petroleros selló acuerdo de productividad en Vaca Muerta

    Reforma Laboral: Sandra Pettovello anunció que el sindicato de petroleros selló acuerdo de productividad en Vaca Muerta
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata:“Me tengo una fe bárbara”

Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata: “Me tengo una fe bárbara”

En oposición al proyecto de Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en la Provincia

Cómo se aplicará la expulsión de extranjeros que inciten al odio o ataquen al país:el trasfondo del decreto que firmó Javier Milei

Reforma Laboral:Sandra Pettovello anunció que el sindicato de petroleros selló acuerdo de productividad en Vaca Muerta

Economía

Nuevo refuerzo de ANSES confirmado:qué jubilados y pensionados acceden al bono, y cómo consultar fecha de cobro

Nuevo refuerzo de ANSES confirmado: qué jubilados y pensionados acceden al bono, y cómo consultar fecha de cobro

Por qué Flybondi cancela vuelos pero sigue vendiendo boletos:el reporte exigido por el Gobierno

Aumentos en agosto 2026:uno por uno, las subas en las tarifas de colectivos, trenes, subtes y peajes

Tarjeta SUBE:cómo conseguir el descuento del 55% en el transporte público y quiénes pueden solicitarlo

Internacionales

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina: “En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Muchos lo comparan con Suiza:cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina

Brutal ataque de Rusia contra Ucrania:cuántos misiles y drones lanzó y qué consecuencias tuvo

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado