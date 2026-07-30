Patricia Bullrich habló de las elecciones de 2027 y no descartó ser candidata: “Me tengo una fe bárbara”

Patricia Bullrich y su futuro político. Foto: NA

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. La dirigente afirmó que está preparada para asumir ese desafío, aunque insistió en que el principal objetivo debe ser construir una alianza política amplia junto al PRO, la UCR y otros partidos provinciales.

Durante una entrevista televisiva, Bullrich sostuvo que su prioridad es acompañar el proyecto encabezado por el presidente Javier Milei y aseguró que ocupará el lugar que considere necesario el espacio político.

“Donde me necesiten, voy a estar. Puedo ser candidata en la Ciudad y me tengo una fe bárbara”, expresó la exministra de Seguridad, al tiempo que aclaró que la definición dependerá de la estrategia electoral que diseñe el oficialismo.

Patricia Bullrich.

Bullrich pidió una coalición para gobernar la Ciudad

La senadora remarcó que para competir con mayores posibilidades es necesario repetir el esquema de acuerdos políticos que, según recordó, permitió buenos resultados en los comicios legislativos del año pasado.

“Tiene que haber un acuerdo político. Yo trabajé y propuse ese acuerdo. Hay que repetir eso”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Ciudad de Buenos Aires necesita una transformación más profunda en su funcionamiento administrativo. Según explicó, la estructura del Estado porteño es demasiado grande y mantiene elevados niveles de burocracia.

Bullrich también opinó sobre la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Si bien reconoció que el PRO puede llevar adelante cambios, señaló que esos avances deberían estar acompañados por funcionarios comprometidos con las ideas de la libertad que impulsa el Gobierno nacional.

La relación con Milei y las diferencias con Villarruel

Consultada sobre su vínculo con el oficialismo, Bullrich aseguró que mantiene una buena relación con Karina Milei y recordó que, tras competir electoralmente contra Javier Milei, ambos espacios lograron conformar una coalición.

Además, explicó que existen diferencias de estilo entre los distintos sectores que integran el espacio, aunque sostuvo que esos matices permiten representar a un electorado más amplio.

Respecto de los cuestionamientos por el tono del Presidente, afirmó que muchos votantes no comparten los insultos, aunque entienden que forman parte de su personalidad política.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Foto: -

En contraste, fue muy crítica con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien ubicó “muy lejos” de las ideas que impulsa el Gobierno nacional. Incluso sostuvo que la vicepresidenta representa una visión más cercana al peronismo tradicional y deslizó que está construyendo un proyecto político propio.

Su postura sobre Cristina Kirchner

Bullrich también opinó sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a tribunales internacionales para intentar revertir su condena en la Causa Vialidad.

La senadora sostuvo que la expresidenta busca superar las resoluciones adoptadas por la Justicia argentina, aunque afirmó que ningún tribunal internacional podrá desconocer una condena ratificada por todas las instancias judiciales del país.

Además, vinculó la estrategia de Cristina Kirchner con el antecedente del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al considerar que intenta recuperar protagonismo político y volver a ocupar un lugar central dentro del peronismo.