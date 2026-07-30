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Tragedia aérea en San Juan: rescataron los cuerpos de las siete víctimas mientras la Justicia avanza en las pericias

Hasta ahora no hay hipótesis claras, pero una posible causa es que la neblina y llovizna pudo afectar el control de la aeronave. En la morgue, los peritos y los familiares aguardaban para realizar el reconocimiento de los cuerpos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero accidentado en San Juan.
Rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero accidentado en San Juan. Foto: NA
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Los cuerpos de los sietes tripulantes fallecidos en el accidente del helicóptero en Valle Fértil, provincia de San Juan, fueron rescatados y fueron trasladados a las morgues de la capital.

Conforme al último escrito, el Gobierno de San Juan informa que se llevaron a cabo “las tareas en la zona del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas”.

En el lugar trabajaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

tragedia san juan accidente helicóptero murieron 7 personas
La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales. Foto: Twitter @radio2rosario

Las autoridades expusieron de manera oficial que las tareas de rescate “presentan una alta complejidad debido a las características del terreno”, al tiempo una vez retirados los cuerpos de la aeronave, son trasladados “hasta el punto donde se encuentran los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional”.

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Dicha fuerza se encuentra encargada de transportar los cadáveres hasta las morgueras ubicadas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto y, posteriormente, serán derivados hacia la ciudad Capital.

Periodistas locales destacaron que hasta ahora no hay una hipótesis firme de lo que pasó, aunque la principal conjetura que se analiza es la neblina y llovizna que pudo afectar el control de la aeronave.

El helicóptero es utilizado para tareas de control de incendios.
Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan. Foto: Wikimedia Commons

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

San JuanAccidente aéreoRescate
Matias Greisert
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