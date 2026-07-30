Cadena nacional de Javier Milei: a qué hora habla hoy y si se pisa con el partido de Boca ante O’Higgins

El presidente argentino brindará la tercera cadena nacional de este 2026. Foto: AP

Javier Milei encabezará una nueva cadena nacional este jueves 30 de julio con un contundente mensaje institucional. La convocatoria, confirmada desde el entorno oficial, mantendrá atento al arco político pero también a la audiencia del fútbol, ya que el discurso se dará antes del partido que Boca disputará en Chile ante O’Higgins por la vuelta de los 16avos de la Copa Sudamericana.

A qué hora habla Milei hoy por cadena nacional

Según trascendió, el discurso del jefe de Estado tendrá una extensión aproximada de 20 minutos y estará focalizado en la defensa de los ejes económicos de la gestión, en especial la iniciativa para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, un paso que el oficialismo considera clave para la consolidación del esquema monetario. De esta manera, es imposible que se pise con el partido entre Boca y O’Higgins, que comenzará a las 21.30.

Aunque el centro de la alocución estará puesto en el rol de la autoridad monetaria y el rumbo de las variables macroeconómicas, el mensaje podría incluir referencias políticas directas hacia la oposición.

El presidente brindó un discurso que duró 20 minutos. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El contexto no es casual: la cadena se emitirá tras la fuerte repercusión que generó en la agenda política la reaparición pública de Cristina Kirchner. La expresidenta fue tendencia en las últimas horas luego de anunciar que presentó una apelación por la Causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y sumó a su equipo de defensa al reconocido jurista brasileño Rafael Valim -vinculado a la defensa de Lula da Silva- y al español Javier Borrego.

En ese marco de confrontación política, se prevé que Milei dedique parte de su alocución a rebatir el discurso de la oposición y ratificar que el rumbo institucional y económico de la gestión no sufrirá alteraciones.