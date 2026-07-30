Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo: requisitos y cómo inscribirse

Entrevista de trabajo; empleo. Foto: Unsplash.

En un contexto donde cada vez es más difícil conseguir trabajo, la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo programa de empleo que prevé generar 10.000 oportunidades laborales para personas que actualmente se encuentran desempleadas o trabajan de manera informal. Se trata de Empleo +26, que busca promover la contratación en el sector privado mediante un esquema para garantizar el empleo formal, las prácticas laborales remuneradas remuneradas y capacitación.

El programa está dirigido a mayores de 26 años y prioriza a quienes enfrentan mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, como las personas mayores de 45 años y quienes viven en localidades del interior provincial.

Córdoba lanza un programa para crear 10.000 puestos de trabajo Foto: Pexels.

Quiénes pueden acceder al programa Empleo +26 y cómo inscribirse

Este programa está destinado a personas que residan en la provincia de Córdoba y se encuentren desempleadas o sin un empleo registrado. La propuesta contempla dos modalidades: incorporación mediante una relación de dependencia o prácticas laborales remuneradas, ambas acompañadas por instancias de capacitación en el lugar de trabajo.

La inscripción ya se encuentra habilitada y los interesados deben realizar el trámite de manera online. Para anotarse, es necesario:

Ingresar al portal oficial de Desarrollo y Empleo de Córdoba.

Buscar el programa Empleo +26.

Seleccionar la opción “Soy postulante”.

Iniciar sesión con la cuenta de CiDi.

Completar el Formulario Único de Postulantes (FUP).

Buscar la convocatoria Empleo +26, hacer clic en “Postulación” y confirmar la solicitud.

Verificar o actualizar los datos personales y la información del grupo conviviente.

Según informaron las autoridades, la nueva edición de Empleo +26 pondrá a disposición 10.000 vacantes y busca brindar herramientas para mejorar la empleabilidad de quienes hoy tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Cómo postularse a la bolsa de empleos de Córdoba. Foto: Unsplash.

Cómo funciona el programa de empleo de Córdoba

Este programa tiene dos modalidades para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y promover nuevas contrataciones en el sector privado. La primera es la de empleo formal, mediante la cual las empresas que incorporen trabajadores recibirán durante 12 meses un aporte económico del Gobierno equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por cada nuevo empleado.

Ese beneficio aumenta a un salario y medio cuando la persona contratada tiene más de 45 años o reside en alguna de las zonas alcanzadas por el Plan de Igualdad Territorial. En todos los casos, el trabajador percibirá el sueldo correspondiente al convenio colectivo de la actividad en la que se desempeñe.

Córdoba lanza una iniciativa para fomentar el empleo Foto: Freepik

La segunda modalidad corresponde a prácticas laborales remuneradas y está destinada a otras 5.000 personas. Los participantes realizarán prácticas de 20 horas semanales durante seis meses, con capacitación en el lugar de trabajo. Además, recibirán una asignación mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y podrán acceder al Boleto Obrero Social para facilitar sus traslados.

El programa también contempla medidas de inclusión, ya que del total de las vacantes, el 5% estará reservado para personas con discapacidad y trasplantadas, mientras que otro 5% se destinará a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso al empleo formal para quienes enfrentan mayores dificultades para ingresar al mercado laboral.