Independiente Riv. (M) vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Independiente Riv. (M) y Unión por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Independiente Riv. (M) vs. Unión, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Sábado, 09/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Bautista Gargantini, ubicado en Mendoza.
¿Por dónde ver en vivo Independiente Riv. (M) vs. Unión, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Independiente Riv. (M) y Unión se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Independiente Riv. (M) vs. Unión, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lobo Medina, Luis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente Riv. (M) choca ante Unión, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Bautista Gargantini ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
Más leídas de Deportes
Más leídas de Futbol