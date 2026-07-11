Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Reencuentro en el Mundial 2026:los 3 futbolistas que jugaron el Argentina-Suiza de 2014 y hoy vuelven a encontrarse
De aquel agónico gol de Di María cuando el partido se iba a los penales a un nuevo duelo mundialista por un lugar entre los cuatro mejores del mundo. Todos los detalles, en la nota.
Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde contra Suiza en el Mundial 2026
La Selección hoy define su futuro en Kansas City. Qué pasa si gana, empata o pierde.
Cuánto sale una picada para alentar a la Selección Argentina y qué conviene más:comprarla hecha o prepararla en casa
En la antesala del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, muchos hinchas ya organizan la próxima reunión. Desde las picadas listas para consumir hasta la opción de armarlas en casa, estos son los precios actualizados. Además, te contamos cuál puede representar un mayor ahorro.
Con indicios de Scaloni, el once de Argentina para enfrentar a Suiza:los dos jugadores que podrían sorprender
De cara al duelo de cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador planea una formación similar a la que venció a Egipto. Sin embargo, hay dos dudas en puestos que no están firmes.
Scaloni habló sobre las críticas a la Selección:“Hay mucha gente que no quiere que Argentina gane”
El entrenador nacional hizo referencia a las acusaciones de que “benefician” a su equipo en la Copa del Mundo. Cómo lo reciben los jugadores y cómo lo utilizan para motivar.
La particular característica del estadio en el que jugará Argentina contra Suiza en cuartos de final
La Albiceleste se enfrenta a la Selección de Suiza en el estadio Arrowhead en la ciudad de Kansas este sábado.
Argentina vs Suiza en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.
Fixture Mundial 2026:todos los partidos del sábado 11 de julio por los cuartos de final, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 4tos y este sábado 11 de julio continúa con la participación de Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza. Conocé cómo ver los partidos en vivo.
Quién ganará entre Argentina y Suiza, según la inteligencia artificial:el pronóstico para los cuartos de final del Mundial 2026
La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio a las 22. Qué pronosticó la inteligencia artificial en la antesala de un partido cargado de emociones.
La mufa también llegó a las heladerías:no se vende chocolate suizo antes del partido de Argentina vs Suiza por el Mundial 2026
A horas del cruce de cuartos de final entre la Selección Argentina y Suiza, algunas heladerías retiraron de sus cartas el tradicional chocolate suizo y lo reemplazaron por guiños futboleros.
A tomar nota:el curioso ritual con papel aluminio y canela para atraer buena suerte en la previa de Argentina vs Suiza
Con la expectativa en aumento por el cruce entre la Selección Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, algunos hinchas sumaron una nueva cábala a sus rutinas de partido y se sumó el ritual con papel aluminio y canela.
Video:hinchas de Egipto quemaron camisetas de la Selección Argentina y la histórica del Barcelona de Messi
Tras la eliminación de Egipto en octavos de final del Mundial 2026, parte del equipo del país africano criticó duramente el arbitraje del partido “por favorecer a la Argentina” y la bronca contenida atravesó a algunos hinchas.
Suiza jugará ante Argentina sin su as de espadas:la confirmación sobre la lesión de Johan Manzambi
El entrenador Murat Yakín confirmó la baja del delantero del Friburgo, que es una de los futbolistas más buscados por los grandes de Europa por su gran tarea en la Copa del Mundo. Lleva tres goles en el torneo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.
Los números de Lionel Messi en cuartos de final de Mundiales:de mirarlo desde el banco en el 2006 al Topo Gigio en la Batalla de Lusail
El capitán argentino volverá a disputar dicha instancia con la camiseta argentina, con resultadores dispares. Repasá todos los partidos en la nota.