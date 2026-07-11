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Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentina vs Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina vs Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Argentina recibe a Suiza por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Kansas City y el pitazo inicial se escuchará a las 22:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Cuánto sale una picada para alentar a la Selección Argentina y qué conviene más:comprarla hecha o prepararla en casa

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La propuesta ideal para alentar a la Selección Argentina.

En la antesala del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, muchos hinchas ya organizan la próxima reunión. Desde las picadas listas para consumir hasta la opción de armarlas en casa, estos son los precios actualizados. Además, te contamos cuál puede representar un mayor ahorro.

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La mufa también llegó a las heladerías:no se vende chocolate suizo antes del partido de Argentina vs Suiza por el Mundial 2026

La mufa también llegó a las heladerías: no se vende chocolate suizo antes del partido de Argentina vs Suiza por el Mundial 2026
Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

A horas del cruce de cuartos de final entre la Selección Argentina y Suiza, algunas heladerías retiraron de sus cartas el tradicional chocolate suizo y lo reemplazaron por guiños futboleros.

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A tomar nota:el curioso ritual con papel aluminio y canela para atraer buena suerte en la previa de Argentina vs Suiza

A tomar nota: el curioso ritual con papel aluminio y canela para atraer buena suerte en la previa de Argentina vs Suiza
Una ramita de canela, papel aluminio y una camiseta de la Selección argentina forman parte de uno de los rituales que algunos hinchas realizan antes del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Con la expectativa en aumento por el cruce entre la Selección Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, algunos hinchas sumaron una nueva cábala a sus rutinas de partido y se sumó el ritual con papel aluminio y canela.

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Selección ArgentinaSelección SuizaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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