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Sismo en Neuquén: también se registraron movimientos en San Juan y Catamarca

IMPRESS indicó que tuvo una profundidad de 5 kilómetros y fue percibido en varias ciudades.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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El temblor tuvo epicentro cerca de Añelo, a solo 5 kilómetros de profundidad.
El temblor tuvo epicentro cerca de Añelo, a solo 5 kilómetros de profundidad. Foto: IMPRESS
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Un sismo de magnitud 3,2 se registró durante la tarde del martes en la provincia de Neuquén, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). De acuerdo con los datos oficiales, el movimiento ocurrió a las 13:03:46 (hora local) y tuvo una profundidad de apenas 5 kilómetros, una característica que favorece que este tipo de eventos pueda ser percibido por la población cercana al epicentro.

El informe del INPRES indicó que el epicentro se localizó muy cerca de Añelo, a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, 122 kilómetros al oeste de 25 de Mayo y 123 kilómetros al noreste de Zapala.

Sismo en Nequén Foto: Unsplash

Por su ubicación, el temblor también fue percibido por vecinos de la comarca petrolera, especialmente en Cutral Co y Plaza Huincul, donde algunos habitantes reportaron haber sentido una breve vibración.

Un movimiento de baja magnitud

Con una magnitud de 3,2, el sismo es considerado de baja intensidad y, hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del movimiento.

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Sin embargo, debido a su escasa profundidad, el fenómeno pudo sentirse con mayor claridad en las localidades más cercanas al epicentro. La región de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, registra periódicamente movimientos sísmicos de baja magnitud. La actividad es monitoreada de forma permanente por el INPRES, que publica los reportes oficiales cada vez que se detecta un evento de estas características. El organismo continuará evaluando la evolución del fenómeno, aunque por el momento no se emitieron alertas ni recomendaciones especiales para la población.

En la provincia de San Juan se registraron movimientos en muchas zonas, sin provocar inconvenientes este martes 14 de julio. Lo mismo sucedió en Catamarca.

Sismo en Córdoba: un temblor de magnitud 4 se sintió en la capital y varias ciudades de la provincia

La provincia de Córdoba volvió a registrar actividad sísmica durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, cuando un temblor de magnitud 4 en la escala de Richter fue percibido en varias ciudades y localidades del territorio provincial.

Fuerte temblor en Córdoba. Foto: INPRES.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo ocurrió a la 1:34 y tuvo una profundidad de 11 kilómetros, un factor que contribuyó a que el movimiento pudiera sentirse en una amplia zona de la provincia.

SismoNeuquénSan Juan
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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