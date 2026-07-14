Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Francia vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Francia y España por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mundial 2026, Francia vs. España.
Mundial 2026, Francia vs. España. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Francia choca ante España, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

Francia vs España por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

42´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.

40´ Fuera de juego en Francia

Posición adelantada de Kylian Mbappé.

39´ Fuera de juego en Francia

Posición adelantada de Kylian Mbappé.

38´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

37´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Dayot Upamecano.

36´ Saque de arco para Francia

Desde el fondo la pone en juego Maxence Lacroix.

36´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Pedro Porro y el remate se va afuera.

36´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.

36´ ¡Tiro desviado de Francia!

Disparo de Bradley Barcola y el remate se va afuera.

34´ Fuera de juego en España

Posición adelantada de Alejandro Baena Rodríguez.

33´ Saque de arco para Francia

Desde el fondo la pone en juego Maxence Lacroix.

33´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Dani Olmo y el remate se va afuera.

30´ Tarjeta amarilla para España

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marc Cucurella.

29´ Cambio en Francia

Entra Maxence Lacroix y sale William Saliba.

21´ Goool de España

¡Efectivo desde los 12 pasos! Mikel Oyarzábal anota para España tras marcar de penal.

19´ Penal para España

El árbitro marca falta de Lucas Digne y cobra la pena máxima a favor de España

18´ Saque de arco para Francia

Desde el fondo la pone en juego William Saliba.

15´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.

15´ ¡Francia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Aymeric Laporte.

13´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.

11´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.

10´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Baena Rodríguez fue bloqueado por Ousmane Dembélé.

8´ Tarjeta amarilla para Francia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrien Rabiot.

6´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.

5´ ¡Tiro desviado de Francia!

Disparo de Adrien Rabiot y el remate se va afuera.

5´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Francia y España por el Mundial 2026 será arbitrado por Iván Bárton.

Formación confirmada de Francia

Titulares

  • (16) Mike Maignan
  • (3) Lucas Digne
  • (5) Jules Koundé
  • (17) William Saliba
  • (4) Dayot Upamecano
  • (12) Bradley Barcola
  • (7) Ousmane Dembélé
  • (11) Michael Olise
  • (14) Adrien Rabiot
  • (8) Aurélien Tchouaméni
  • (10) Kylian Mbappé

Suplentes

  • (23) Robin Risser
  • (1) Brice Samba
  • (2) Malo Gusto
  • (19) Theo Hernández
  • (21) Lucas Hernández
  • (15) Ibrahima Konaté
  • (26) Maxence Lacroix
  • (13) N'Golo Kanté
  • (6) Manu Koné
  • (18) Warren Zaire Emery
  • (25) Maghnes Akliouche
  • (24) Rayan Cherki
  • (20) Désiré Doué
  • (22) Jean-Philippe Mateta
  • (9) Marcus Thuram

Entrenador: Didier Deschamps

Formación confirmada de España

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (22) Pau Cubarsi
  • (24) Marc Cucurella
  • (14) Aymeric Laporte
  • (12) Pedro Porro
  • (15) Álex Baena
  • (16) Rodri
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (8) Fabián Ruiz
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • (13) Joan García
  • (1) David Raya
  • (4) Eric García
  • (3) Alex Grimaldo
  • (5) Marcos Llorente
  • (2) Marc Pubill
  • (20) Pedri
  • (6) Mikel Merino
  • (9) Gavi
  • (18) Martín Zubimendi
  • (26) Borja Iglesias
  • (25) Víctor Muñoz
  • (11) Yéremy Pino
  • (7) Ferran Torres
  • (17) Nico Williams

Entrenador: Luis de la Fuente

¿Quién transmite el partido de Francia y España?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+, DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Francia vs. España por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Francia recibe a España en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Lamine Yamal calentó la previa de la semifinal del Mundial contra Francia:“Me preguntaron si me daba miedo y dije que no, obviamente”

Lamine Yamal calentó la previa de la semifinal del Mundial contra Francia: “Me preguntaron si me daba miedo y dije que no, obviamente”
El delantero del Barcelona calificó el duelo de este martes como “el partido más importante” de su carrera.

El delantero del Barcelona calificó el duelo de este martes como “el partido más importante” de su carrera y confesó el entusiasmo con el que vive la antesala del encuentro. “Me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo, sobre todo”, expresó.

Leer la nota completa
Selección FranciaSelección EspañaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. De la mano de Lionel Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026

    De la mano de Lionel Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026

  2. Suiza vs Argelia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Suiza vs Argelia en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  3. Argentina le ganó a Suiza en el alargue y jugará la semifinal del Mundial contra Inglaterra:lo que dejó el partido

    Argentina le ganó a Suiza en el alargue y jugará la semifinal del Mundial contra Inglaterra: lo que dejó el partido
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Deportes

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra: la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

F-16 para Argentina:cuándo llega la segunda tanda de cazas y por qué se adelanta el operativo

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Economía

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

ARCA lanzó un nuevo plan para pagar deudas en cuotas:quiénes pueden acceder y qué conviene revisar antes de adherirse

Reforma Laboral para empleadas domésticas en 2026:qué cambió y qué deben hacer los empleadores

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Internacionales

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo:el sistema eléctrico nacional colapsó por quinta vez en 2026

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo: el sistema eléctrico nacional colapsó por quinta vez en 2026

Una nueva “marcha atrás” de Trump:aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

El robot anfibio con ametralladora que utilizó Ucrania para atacar a Rusia en Jersón

Murió Catalina Giraldo:la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrimiento psicológico