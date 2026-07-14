Francia vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Francia vs España por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
42´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
40´ Fuera de juego en Francia
Posición adelantada de Kylian Mbappé.
39´ Fuera de juego en Francia
Posición adelantada de Kylian Mbappé.
38´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
37´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Dayot Upamecano.
36´ Saque de arco para Francia
Desde el fondo la pone en juego Maxence Lacroix.
36´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Pedro Porro y el remate se va afuera.
36´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.
36´ ¡Tiro desviado de Francia!
Disparo de Bradley Barcola y el remate se va afuera.
34´ Fuera de juego en España
Posición adelantada de Alejandro Baena Rodríguez.
33´ Saque de arco para Francia
Desde el fondo la pone en juego Maxence Lacroix.
33´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Dani Olmo y el remate se va afuera.
30´ Tarjeta amarilla para España
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marc Cucurella.
29´ Cambio en Francia
Entra Maxence Lacroix y sale William Saliba.
21´ Goool de España
¡Efectivo desde los 12 pasos! Mikel Oyarzábal anota para España tras marcar de penal.
19´ Penal para España
El árbitro marca falta de Lucas Digne y cobra la pena máxima a favor de España
18´ Saque de arco para Francia
Desde el fondo la pone en juego William Saliba.
15´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
15´ ¡Francia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Aymeric Laporte.
13´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.
11´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.
10´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Baena Rodríguez fue bloqueado por Ousmane Dembélé.
8´ Tarjeta amarilla para Francia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrien Rabiot.
6´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.
5´ ¡Tiro desviado de Francia!
Disparo de Adrien Rabiot y el remate se va afuera.
5´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Francia y España por el Mundial 2026 será arbitrado por Iván Bárton.
Formación confirmada de Francia
Titulares
- (16) Mike Maignan
- (3) Lucas Digne
- (5) Jules Koundé
- (17) William Saliba
- (4) Dayot Upamecano
- (12) Bradley Barcola
- (7) Ousmane Dembélé
- (11) Michael Olise
- (14) Adrien Rabiot
- (8) Aurélien Tchouaméni
- (10) Kylian Mbappé
Suplentes
- (23) Robin Risser
- (1) Brice Samba
- (2) Malo Gusto
- (19) Theo Hernández
- (21) Lucas Hernández
- (15) Ibrahima Konaté
- (26) Maxence Lacroix
- (13) N'Golo Kanté
- (6) Manu Koné
- (18) Warren Zaire Emery
- (25) Maghnes Akliouche
- (24) Rayan Cherki
- (20) Désiré Doué
- (22) Jean-Philippe Mateta
- (9) Marcus Thuram
Entrenador: Didier Deschamps
Formación confirmada de España
Titulares
- (23) Unai Simón
- (22) Pau Cubarsi
- (24) Marc Cucurella
- (14) Aymeric Laporte
- (12) Pedro Porro
- (15) Álex Baena
- (16) Rodri
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (8) Fabián Ruiz
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (13) Joan García
- (1) David Raya
- (4) Eric García
- (3) Alex Grimaldo
- (5) Marcos Llorente
- (2) Marc Pubill
- (20) Pedri
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (18) Martín Zubimendi
- (26) Borja Iglesias
- (25) Víctor Muñoz
- (11) Yéremy Pino
- (7) Ferran Torres
- (17) Nico Williams
Entrenador: Luis de la Fuente
¿Quién transmite el partido de Francia y España?
Argentina: Disney+, DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Francia vs. España por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Francia recibe a España en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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