Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía: ofrecen alojamiento gratis en un antiguo faro de San Francisco

Buscan voluntarios para trabajar 30 horas semanales como guía en un histórico faro de San Francisco. Foto: Unsplash

El histórico faro de Point Reyes, ubicado al norte de San Francisco, abrió una convocatoria para voluntarios que deseen vivir durante tres meses en uno de los lugares más emblemáticos y aislados de la costa californiana. A cambio de alojamiento gratuito, los seleccionados deberán colaborar con tareas de atención al público y divulgación turística.

Requisitos principales para postularse como voluntario en el faro de San Francisco

La convocatoria está dirigida a personas dispuestas a residir en el lugar entre el 6 de noviembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027, un período marcado por las duras condiciones climáticas del invierno en la costa del Pacífico.

Los organizadores aclaran que los aspirantes deberán estar preparados para convivir con bajas temperaturas, elevados niveles de humedad, fuertes vientos y la densa niebla característica de Point Reyes. Además, será indispensable contar con vehículo propio para movilizarse por la zona.

Los voluntarios deberán contar con vehículo propio para movilizarse en la zona del faro de Point Reyes. Foto: Unsplash

Entre las condiciones informadas también se destaca que no se admiten mascotas y que los residentes podrían encontrarse con ratones dentro de las instalaciones, una situación habitual en un entorno natural y aislado como este.

En qué consiste el trabajo: atención a visitantes y mantenimiento del predio

El programa de voluntariado tiene como objetivo preservar y difundir la historia de uno de los faros más emblemáticos de la costa oeste estadounidense.

Los seleccionados deberán cumplir una carga de 30 horas semanales, distribuidas en cuatro turnos de siete horas y media. Entre las tareas asignadas se encuentran la recepción de visitantes, realización de charlas informativas sobre la historia del faro, orientación de turistas y la difusión de información sobre la fauna, la flora y los ecosistemas de la región.

Además, colaborarán en tareas vinculadas al funcionamiento cotidiano del sitio y a la conservación de uno de los atractivos más visitados del Parque Nacional Costero de Point Reyes.

Alojamiento gratuito en Estados Unidos: qué incluye la estadía de los seleccionados

Uno de los grandes atractivos de la propuesta es que los voluntarios podrán vivir dentro del propio complejo histórico sin costo alguno.

El programa de voluntariado tiene como objetivo preservar y difundir la historia del faro de Point Reyes. Foto: Unsplash

La organización ofrece una habitación en una vivienda compartida mixta ubicada a pocos minutos a pie del centro de visitantes. El alojamiento cuenta con cocina, comedor, sala de estar y los electrodomésticos básicos necesarios para la vida cotidiana.

Asimismo, el programa cubre los gastos de agua, gas e internet, e incluye acceso a lavandería y estacionamiento para los residentes. Se trata de una oportunidad poco habitual para quienes buscan una experiencia inmersiva en plena naturaleza, rodeados de paisajes costeros y alejados del ritmo de las grandes ciudades.

Un refugio del siglo XIX en la bahía de San Francisco

El faro de Point Reyes encendió su luz por primera vez el 1 de diciembre de 1870, con la misión de evitar naufragios en una zona históricamente peligrosa para la navegación debido a la constante presencia de niebla.

Durante más de un siglo, generaciones de fareros mantuvieron operativo el lugar gracias al funcionamiento de su famosa lente de Fresnel, convirtiéndolo en un elemento clave para la seguridad marítima de la región.

Los organizadores aclaran que los aspirantes deberán estar listos para la densa niebla de San Francisco. Foto: Unsplash

La estructura dejó de operar oficialmente en 1975, cuando fue reemplazada por una señal automatizada. Sin embargo, el edificio continúa en pie como museo y centro de interpretación histórica, conservando el legado marítimo de la costa californiana.

Pasos para enviar la solicitud de residencia en el faro

Las personas interesadas en participar del programa deben realizar la inscripción a través del portal oficial de voluntariado del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Allí encontrarán los detalles de la convocatoria, los requisitos específicos, las responsabilidades del puesto y la documentación necesaria para completar la postulación.

Para quienes sueñan con vivir frente al océano, rodeados de naturaleza salvaje y en un edificio con más de 150 años de historia, la propuesta representa una oportunidad tan exigente como fascinante: convertirse, al menos por unos meses, en los herederos modernos de los antiguos guardianes del faro de Point Reyes.