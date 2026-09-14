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Sueños Compartidos: este lunes se conocerá el veredicto para De Vido, José López y los hermanos Schoklender

En la causa se investiga el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que eran manejados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Qué pena podrían recibir.

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Sergio Schoklender, NA
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El Tribunal Oral Federal N°5 dará a conocer este lunes el veredicto del juicio por la causa Sueños Compartidos, que tiene entre sus principales acusados a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y José López y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

La audiencia se realizará en los tribunales federales de Comodoro Py y comenzará con las últimas palabras de los imputados que todavía no hicieron uso de ese derecho, antes de que los jueces den a conocer su decisión.

Julio de Vido y los hermanos Schoklender. Foto: Redes sociales.

El proceso investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que eran administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la hipótesis de la acusación, unos 206 millones de pesos habrían sido destinados a fines distintos de las obras previstas en diferentes distritos del país.

Qué pena podrían recibir

El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron seis años de prisión para De Vido, López, Sergio y Pablo Schoklender y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a quienes consideraron autores de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

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La acusación también pidió penas de cuatro años para otros ex funcionarios involucrados en el expediente por su presunta participación en las maniobras investigadas. Las defensas, en cambio, reclamaron la absolución de los nueve acusados y plantearon además que la acción penal se encuentra prescripta.

La discusión sobre la prescripción se convirtió en uno de los puntos centrales en la etapa final del juicio. Los abogados defensores sostuvieron que el plazo máximo de seis años previsto para el delito ya se cumplió, al considerar como último acto interruptivo la citación a juicio oral del 8 de julio de 2020.

La Fiscalía rechazó ese planteo y sostuvo que, según su cómputo, el plazo vencería el martes 15 de septiembre, un día después de la fecha fijada para el veredicto.

Además, la acusación argumentó que la prescripción no debería beneficiar a quienes continuaron desempeñándose como funcionarios públicos.

El tribunal deberá pronunciarse, por lo tanto, no solamente sobre la responsabilidad penal de los acusados sino también sobre los planteos formulados por las defensas en torno al paso del tiempo.

El veredicto estaba previsto originalmente para el viernes último, pero el TOF 5 decidió postergarlo.

En aquella audiencia Sergio Schoklender hizo uso de sus últimas palabras, mientras que De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala desistieron de hacerlo.

Con la resolución que adopte este lunes el tribunal llegará a su instancia decisiva uno de los procesos judiciales más extensos vinculados al manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

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