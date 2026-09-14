El hijo secreto de Belgrano: nació de un romance apasionado, fue criado por Rosas y su hermana lo salvó de la muerte

Pedro Pablo Rosas de Belgrano, historia

La vida privada de los próceres argentinos esconde historias tan sorprendentes como las batallas que protagonizaron. Una de ellas es la de Pedro Pablo Rosas y Belgrano, el hijo que Manuel Belgrano tuvo en secreto, fue criado por Juan Manuel de Rosas y estuvo a punto de morir fusilado.

Su existencia vinculó a dos de las personalidades más importantes y discutidas del siglo XIX. Era hijo biológico del creador de la bandera, pero creció bajo la protección del Restaurador de las Leyes. Durante años desconoció su verdadera identidad, hasta que una revelación familiar cambió para siempre su destino.

El romance prohibido de Manuel Belgrano y María Josefa Ezcurra

Manuel Belgrano y María Josefa Ezcurra se conocieron a comienzos del siglo XIX. La joven pertenecía a una familia destacada de la sociedad porteña, pero sus padres no aprobaron la relación y dispusieron que se casara con Juan Esteban Ezcurra, un primo llegado desde España.

María Josefa Ezcurra madre del hijo de Manuel Belgrano

El matrimonio no tuvo hijos y quedó interrumpido cuando Juan Esteban regresó a España después de la Revolución de Mayo. María Josefa permaneció en el Río de la Plata, aunque seguía legalmente casada. El amor con Belgrano, sin embargo, nunca había desaparecido.

Cuando el creador de la bandera asumió el mando del Ejército del Norte, María Josefa emprendió un viaje de aproximadamente 45 días para reencontrarse con él. Lo acompañó durante parte de la campaña, el Éxodo Jujeño y las operaciones militares realizadas en Tucumán. En ese contexto marcado por la guerra, ambos concibieron un hijo.

Un nacimiento secreto y una identidad escondida

Pedro Pablo nació en Santa Fe el 29 de julio de 1813. Para evitar el escándalo que implicaba que una mujer casada tuviera un hijo con otro hombre, el bebé fue bautizado y registrado de una manera que ocultaba la identidad de sus verdaderos padres.

El niño quedó bajo el cuidado de Encarnación Ezcurra, hermana de María Josefa, y de su esposo, Juan Manuel de Rosas. Ambos lo criaron dentro de su familia y le dieron el apellido Rosas. Durante buena parte de su juventud fue conocido como Pedro Pablo Rosas, sin saber que era hijo natural de Manuel Belgrano.

Lejos de quedar desamparado, Pedro creció dentro de una de las familias más influyentes de Buenos Aires y se familiarizó con la administración de las estancias, la política y la vida en la frontera.

La confesión de Rosas que cambió su vida

Cuando Pedro ya era un hombre joven, Juan Manuel de Rosas decidió revelarle su verdadero origen. La tradición histórica le atribuye una frase que quedó asociada para siempre con aquel momento: “Usted es hijo de un hombre más grande que yo, que se llama Manuel Belgrano”.

Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas, historia

Pedro habría respondido que desde entonces se llamaría Pedro Rosas y Belgrano. De esa manera, incorporó el apellido de su padre biológico, pero conservó el de quien lo había criado y protegido. Su nombre terminó uniendo dos universos políticos que la historia argentina suele presentar como opuestos.

El hijo de Belgrano que se convirtió en coronel

Pedro desarrolló una importante carrera política y militar en la provincia de Buenos Aires. Se estableció en Azul, fue juez de Paz, comandante de frontera y responsable de las relaciones con distintos pueblos originarios. También se ocupó del sistema conocido durante el rosismo como “negocio pacífico”, basado en acuerdos destinados a mantener la paz en las poblaciones fronterizas.

Mantuvo relaciones con caciques como Catriel, Painé, Pichún e Ignacio Coliqueo. Con el tiempo alcanzó el grado de coronel y se transformó en una figura influyente entre militares, indígenas, gauchos y estancieros del sur bonaerense.

En 1851 se casó con Juana Rodríguez. Su madre biológica, María Josefa Ezcurra, fue la madrina de la boda, una señal de que el vínculo familiar se había mantenido pese al secreto que rodeó su nacimiento.

La derrota que casi termina frente a un pelotón de fusilamiento

Después de la caída de Rosas en Caseros, Pedro quedó involucrado en los enfrentamientos entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. En enero de 1853 participó de la batalla de San Gregorio, cerca de la desembocadura del río Salado, donde sus fuerzas fueron derrotadas.

Tras caer prisionero, fue sometido a un tribunal militar presidido por el coronel Juan Isidro Quesada. El proceso terminó con una resolución estremecedora: Pedro Rosas y Belgrano fue condenado a muerte.

Manuel Belgrano y sus hijos

El coronel fue trasladado al Cabildo de Luján y quedó alojado, según la reconstrucción histórica, en la misma celda donde había permanecido su padre a fines de 1813, cuando fue procesado después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Padre e hijo, separados por décadas y por un secreto familiar, terminaron encerrados entre las mismas paredes.

Cuando la ejecución parecía inevitable, intervino Manuela Mónica Belgrano, la otra hija natural del creador de la bandera. Manuela le entregó una carta a Hilario Lagos para pedirle que perdonara la vida de su hermano, apelando a que tuviera en cuentan“su sangre”.

Lagos decidió no cumplir la sentencia y ordenó la liberación de Pedro. La carta de su hermana evitó que el hijo secreto de Belgrano muriera frente a un pelotón de fusilamiento.

Poco después, el gobernador Pastor Obligado le otorgó los despachos de coronel efectivo y Pedro fue repuesto al frente del Regimiento de Caballería N.º 11 y de la comandancia de Azul. En cuestión de meses pasó de esperar la muerte en una celda a recuperar su lugar en la estructura militar bonaerense.

El legado del heredero oculto de Manuel Belgrano

Pedro Rosas y Belgrano murió en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1863, a los 50 años. Sus restos fueron depositados en la bóveda de la familia Ezcurra, en el Cementerio de la Recoleta.

Su vida estuvo atravesada por los grandes conflictos del siglo XIX: nació de un amor prohibido, fue criado por Rosas, descubrió de adulto que era hijo de Belgrano y sobrevivió a una condena gracias a la intervención de su hermana.

La historia de Pedro demuestra que detrás de las estatuas y los retratos solemnes existieron vínculos familiares, secretos y decisiones capaces de modificar un destino. Su propia firma terminó convirtiéndose en una síntesis inesperada de la historia argentina: Rosas y Belgrano.