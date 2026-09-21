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River participará de la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA: presentará un documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual

El Millonario volverá a participar de una reunión del organismo con una propuesta que busca modificar puntos centrales del fútbol argentino. El formato de los torneos, el arbitraje, la transparencia, los ingresos y los derechos de televisión aparecen entre los temas principales.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Stefano Di Carlo, presidente de River.
Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Gentileza Ole
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River Plate participará de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA este martes 22 de septiembre y presentará un documento crítico con seis propuestas para reformar el fútbol argentino.

La exposición se producirá después de varios meses de ausencia del club en estos encuentros. River había dejado de participar al considerar que no estaban garantizadas la previsibilidad ni la claridad de los procedimientos internos.

La presencia de la institución estará vinculada con la presentación del proyecto y no supone, al menos por el momento, un regreso definitivo a las reuniones del Comité Ejecutivo.

River vuelve a la AFA con una postura firme

El documento contiene un diagnóstico sobre los problemas que, según la dirigencia de River, afectan la competitividad del fútbol argentino.

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Desde Núñez consideran necesario contar con torneos previsibles, reglamentos claros, mayor transparencia y mejores mecanismos para obtener ingresos. La intención es debatir estas cuestiones con los demás clubes y desarrollar posteriormente un proyecto técnico para cada área.

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Instagram @stefanodcdc

River también fundamenta su posición en su carácter de asociación civil sin fines de lucro y miembro fundacional de la AFA. Bajo esa premisa, sostiene que las instituciones deben participar activamente de las decisiones porque los clubes pertenecen a sus socios.

Menos equipos y reglas estables

El primer punto contempla una reducción gradual de la cantidad de equipos en la Primera División. Aunque no se informó cuál sería el número definitivo de participantes, River entiende que un torneo con menos clubes podría favorecer la competitividad y facilitar la organización del calendario.

La propuesta incluye otro reclamo importante: que las reglas no cambien mientras los campeonatos estén en marcha.

River Plate
River busca nuevo nombre para el Monumental Foto: Wikipedia

El objetivo es que los formatos, descensos, clasificaciones, títulos y reglamentos sean establecidos antes del comienzo de cada competencia y permanezcan vigentes hasta su finalización.

Un calendario acorde al mercado internacional

El segundo eje plantea un reordenamiento del calendario y de las ventanas del mercado de pases.

La diferencia entre las fechas del fútbol argentino y las utilizadas en las principales ligas internacionales puede perjudicar a los clubes locales. Algunos equipos pierden jugadores después del comienzo de las competencias y tienen dificultades para incorporar reemplazantes.

River pretende reducir esas desventajas y permitir que las instituciones puedan planificar sus planteles con mayor anticipación.

El arbitraje, bajo la lupa de River

Uno de los puntos más sensibles del documento está relacionado con el arbitraje argentino.

El Millonario propone revisar los roles de quienes conducen el área y establecer criterios objetivos para las designaciones arbitrales. Además, solicita evaluaciones basadas en el rendimiento y la creación de un comité independiente encargado de auditar el proceso.

La iniciativa busca disminuir la discrecionalidad y establecer indicadores transparentes para justificar las decisiones. El planteo aparece en un contexto marcado por los reclamos arbitrales de diferentes clubes del fútbol argentino.

Transparencia y acceso a la información

River también reclama procedimientos institucionales más claros y un mayor acceso a la información dentro de la AFA.

La institución pretende que los clubes reciban la documentación necesaria y cuenten con plazos razonables para analizar las resoluciones antes de participar de decisiones importantes.

La falta de previsibilidad y de garantías procedimentales había sido uno de los principales argumentos utilizados por River cuando resolvió alejarse de las reuniones del Comité Ejecutivo.

Ingresos y derechos de televisión

Los últimos ejes de la propuesta se concentran en la economía del fútbol argentino.

River busca conservar un sistema solidario para la distribución de los ingresos entre los clubes, pero considera necesario revisar la manera en que la AFA genera sus recursos.

El documento también propone una reformulación del modelo de derechos de televisión, tanto en el ámbito nacional como internacional. Para el club, una mejor comercialización audiovisual permitiría aumentar los ingresos y fortalecer la capacidad competitiva de las instituciones argentinas frente a otras ligas.

Qué busca River con el documento crítico

La presentación funcionará como un marco general de la posición institucional de River. Cada uno de los seis ejes deberá transformarse posteriormente en un proyecto específico, respaldado por estudios técnicos y debatido junto con los demás clubes.

Aunque River plantea una construcción colaborativa, el documento representa una señal firme frente a la conducción actual de la AFA. La reunión permitirá conocer qué recepción tendrán las reformas propuestas y si otras instituciones están dispuestas a acompañarlas.

El debate recién comienza, pero el Millonario buscará convertir sus cuestionamientos en cambios concretos para la organización del fútbol argentino.

River PlateAFAFútbol Argentino
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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