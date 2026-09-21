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Luis Vivona presentó “Historia de un Militante” en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas

El diputado provincial presentó un adelanto editorial de su libro. La obra recorre sus primeros pasos en la militancia y su trayectoria política. El lanzamiento oficial está previsto para noviembre.

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Luis Vivona presentó “Historia de un Militante” en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas.
Luis Vivona presentó “Historia de un Militante” en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa
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En el marco de la 7ma edición de la Feria del Libro de Malvinas Argentinas, el diputado provincial Luis Vivona presentó un adelanto editorial de Historia de un Militante, una obra que recupera distintos momentos de su trayectoria y los vínculos construidos a lo largo de años de militancia.

Durante el encuentro, Vivona estuvo acompañado por compañeros y compañeras que formaron parte de diferentes etapas de su recorrido político. La presentación puso en valor los años compartidos, la lealtad y el compromiso de quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos, así como de aquellos que fueron protagonistas de momentos importantes de su historia.

El diputado provincial presentó un adelanto editorial de su libro. La obra recorre sus primeros pasos en la militancia y su trayectoria política. El lanzamiento oficial está previsto para noviembre.
Luis Vivona presentó “Historia de un Militante” en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Vivona recordó que su camino en la militancia comenzó a los 16 años, mientras el país recuperaba la democracia, cuando acompañaba a su padre y comenzaba a conocer el significado del compromiso y la construcción colectiva.

En ese sentido, destacó el valor de reencontrarse con quienes estuvieron desde aquellos comienzos: “Te das cuenta que hiciste bien las cosas cuando notás que, al final, te acompañan aquellos con quienes comenzaste esta historia”.

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La presentación permitió anticipar el lanzamiento oficial del libro, previsto para noviembre, que busca reunir a quienes fueron parte de sus primeros años de militancia, a quienes lo acompañan en el presente y a las nuevas generaciones.

“Una vida militando no sirve para contar el pasado, sino para construir lo que viene”, expresó Vivona, al referirse al sentido que atraviesa la obra y a la mirada hacia el futuro que propone el libro.

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