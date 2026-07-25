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Newell`s vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Newell`s y Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Newell's vs Talleres por el Torneo Clausura 2026
Newell's vs Talleres por el Torneo Clausura 2026 Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Newell`s recibe a Talleres por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Marcelo Bielsa y el pitazo inicial se escuchará a las 17:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Newell`sTalleres de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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