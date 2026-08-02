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No tiene playas y ocupa apenas una hectárea: así es Santa Cruz del Islote, la isla más sobrepoblada del mundo

Aunque ocupa una superficie mínima, este rincón del Caribe colombiano concentra a cientos de habitantes y ofrece una experiencia muy distinta a la de los destinos turísticos tradicionales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Santa Cruz del Islote, en el Caribe colombiano, ocupa poco más de una hectárea y alberga a unas 800 personas, una de las mayores densidades poblacionales del planeta.
Santa Cruz del Islote, en el Caribe colombiano, ocupa poco más de una hectárea y alberga a unas 800 personas, una de las mayores densidades poblacionales del planeta. Foto: Facebook / santacruzdelislotehostel.
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En medio de las aguas turquesas del Caribe colombiano se encuentra uno de los lugares más curiosos de Sudamérica. Santa Cruz del Islote, una pequeña isla artificial ubicada en el Archipiélago de San Bernardo, es conocida por su extraordinaria densidad poblacional: en apenas 0,01 kilómetros cuadrados viven alrededor de 800 personas.

Aunque no existe un reconocimiento oficial que la declare como la isla más densamente poblada del planeta, su fama trascendió fronteras y cada año atrae a miles de turistas interesados en conocer cómo es la vida en un espacio tan reducido.

La isla fue construida por pescadores sobre un arrecife de coral y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las comunidades más singulares de Sudamérica. Foto: Facebook / santacruzdelislotehostel.

Cómo nació Santa Cruz del Islote, la isla más sobrepoblada del mundo

Los orígenes de Santa Cruz del Islote se remontan a finales del siglo XIX, cuando un grupo de pescadores decidió instalarse sobre un arrecife de coral.

Con piedras, escombros y distintos materiales fueron ampliando poco a poco la superficie disponible hasta crear un pequeño asentamiento que, con el paso de las generaciones, se convirtió en una comunidad estable.

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Actualmente, el islote ocupa poco más de una hectárea y alberga a unas 146 familias. Cerca del 60% de la población está compuesta por niños y adolescentes, quienes crecen en un entorno donde la pesca continúa siendo una de las principales actividades económicas.

La comunidad enfrenta desafíos diarios como la escasez de agua potable, la limitada generación de electricidad y la gestión de los residuos. Foto: Facebook / santacruzdelislotehostel.

¿Cómo es la vida en una isla de apenas 0,01 km²?

A diferencia de otros destinos del Caribe, Santa Cruz del Islote no tiene playas. Tampoco dispone de agua dulce natural ni de tierras aptas para la agricultura, por lo que prácticamente no hay vegetación.

El pueblo está organizado alrededor de cuatro calles principales bordeadas por viviendas construidas unas junto a otras. No circulan automóviles ni motocicletas, y los desplazamientos se realizan únicamente a pie o en embarcaciones.

La comunidad cuenta con cuatro pequeños almacenes, un centro de salud, una iglesia y una escuela de tres pisos, considerada el edificio más alto del islote.

Otra particularidad es que no posee cementerio. Cuando fallece un habitante, el cortejo fúnebre recorre las calles del pueblo antes de trasladar el cuerpo en barco hasta la cercana isla de Tintipán, donde se realizan los entierros.

Aunque la pesca continúa siendo la principal fuente de ingresos, el turismo adquirió un papel cada vez más importante para los habitantes. Se estima que unos 500 visitantes llegan cada día para recorrer el islote, una cifra significativa si se tiene en cuenta su reducido tamaño.

Cada día llegan alrededor de 500 turistas para conocer este pequeño islote, recorrer sus calles y descubrir cómo viven sus habitantes. Foto: Facebook / santacruzdelislotehostel.

Las visitas guiadas permiten conocer la historia del lugar y la vida cotidiana de sus habitantes. Además, muchos turistas aprovechan la cercanía para visitar un acuario natural, nadar junto a tortugas marinas, mantarrayas y pequeños tiburones, o realizar esnórquel nocturno para observar el plancton bioluminiscente.

Los desafíos de vivir en una isla sin agua dulce ni espacio para crecer

La escasez de recursos básicos representa uno de los mayores retos para la comunidad. El agua potable proviene de una cisterna comunitaria y de la recolección de agua de lluvia. Cuando las reservas se agotan, los habitantes deben esperar el abastecimiento mediante embarcaciones provenientes de Cartagena de Indias.

Sin playas, sin autos y con apenas cuatro calles, Santa Cruz del Islote atrae a visitantes de todo el mundo por su historia, su cultura y su extraordinaria densidad poblacional. Foto: Facebook / santacruzdelislotehostel.

La energía eléctrica también es limitada. Durante parte de la tarde funciona un sistema de paneles solares donados por el Gobierno de Japón, mientras que por la noche entra en funcionamiento una planta generadora alimentada con combustible.

A estos desafíos se suma la gestión de residuos, un problema que se intensificó con el crecimiento del turismo. Para reducir su impacto ambiental, la comunidad comenzó a impulsar iniciativas de reciclaje y manejo responsable de los desechos, buscando preservar uno de los lugares más singulares del Caribe colombiano.

TurismoIslaCaribeCuriosidades
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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