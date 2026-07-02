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Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portugal vs Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.
Portugal vs Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Portugal y Croacia válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 20:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Toronto de Toronto.

Portugal vs Croacia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Portugal

Titulares

  • (1) Diogo Costa
  • (20) João Cancelo
  • (13) Renato Veiga
  • (3) Rúben Dias
  • (25) Nuno Mendes
  • (8) Bruno Fernandes
  • (17) Rafael Leão
  • (15) João Neves
  • (18) Pedro Neto
  • (23) Vitinha
  • (7) Cristiano Ronaldo

Suplentes

  • (22) Rui Silva
  • (12) José Sá
  • (2) Nélson Semedo
  • (5) Diogo Dalot
  • (14) Gonçalo Inácio
  • (4) Tomás Araújo
  • (24) Samu Costa
  • (21) Rúben Neves
  • (10) Bernardo Silva
  • (6) Matheus Nunes
  • (26) Francisco Conceição
  • (19) Gonçalo Guedes
  • (16) Francisco Trincão
  • (9) Gonçalo Ramos
  • (11) João Félix

Entrenador: Roberto Martí­nez

Formación confirmada de Croacia

Titulares

  • (1) Dominik Livakovic
  • (14) Ivan Perisic
  • (3) Marin Pongracic
  • (2) Josip Stanisic
  • (6) Josip Sutalo
  • (16) Martin Baturina
  • (8) Mateo Kovacic
  • (10) Luka Modric
  • (17) Petar Sucic
  • (13) Nikola Vlasic
  • (11) Ante Budimir

Suplentes

  • (23) Dominik Kotarski
  • (12) Ivor Pandur
  • (5) Duje Caleta-Car
  • (25) Martin Erlic
  • (4) Josko Gvardiol
  • (18) Kristijan Jakic
  • (22) Luka Vuskovic
  • (19) Toni Fruk
  • (7) Nikola Moro
  • (15) Mario Pasalic
  • (21) Luka Sucic
  • (9) Andrej Kramaric
  • (20) Igor Matanovic
  • (26) Petar Musa
  • (24) Marco Pasalic

Entrenador: Zlatko Dalic

¿Quién transmite el partido de Portugal y Croacia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Portugal recibe a Croacia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección PortugalSelección CroaciaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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