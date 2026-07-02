Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portugal vs Croacia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Portugal
Titulares
- (1) Diogo Costa
- (20) João Cancelo
- (13) Renato Veiga
- (3) Rúben Dias
- (25) Nuno Mendes
- (8) Bruno Fernandes
- (17) Rafael Leão
- (15) João Neves
- (18) Pedro Neto
- (23) Vitinha
- (7) Cristiano Ronaldo
Suplentes
- (22) Rui Silva
- (12) José Sá
- (2) Nélson Semedo
- (5) Diogo Dalot
- (14) Gonçalo Inácio
- (4) Tomás Araújo
- (24) Samu Costa
- (21) Rúben Neves
- (10) Bernardo Silva
- (6) Matheus Nunes
- (26) Francisco Conceição
- (19) Gonçalo Guedes
- (16) Francisco Trincão
- (9) Gonçalo Ramos
- (11) João Félix
Entrenador: Roberto Martínez
Formación confirmada de Croacia
Titulares
- (1) Dominik Livakovic
- (14) Ivan Perisic
- (3) Marin Pongracic
- (2) Josip Stanisic
- (6) Josip Sutalo
- (16) Martin Baturina
- (8) Mateo Kovacic
- (10) Luka Modric
- (17) Petar Sucic
- (13) Nikola Vlasic
- (11) Ante Budimir
Suplentes
- (23) Dominik Kotarski
- (12) Ivor Pandur
- (5) Duje Caleta-Car
- (25) Martin Erlic
- (4) Josko Gvardiol
- (18) Kristijan Jakic
- (22) Luka Vuskovic
- (19) Toni Fruk
- (7) Nikola Moro
- (15) Mario Pasalic
- (21) Luka Sucic
- (9) Andrej Kramaric
- (20) Igor Matanovic
- (26) Petar Musa
- (24) Marco Pasalic
Entrenador: Zlatko Dalic
¿Quién transmite el partido de Portugal y Croacia?
Argentina: Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Portugal recibe a Croacia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Portugal vs Croacia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.