Canadá vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Canadá recibe a Marruecos por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Houston y el pitazo inicial se escuchará a las 14:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Fixture Mundial 2026:todos los partidos del sábado 4 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos
Después de los 16avos de final, la Copa del Mundo sigue su rumbo con los 8vos, que comienzan este sábado 4 de julio con dos encuentros, en los que juegan Canadá, Marruecos, Paraguay y Francia. Conocé cómo ver los partidos en vivo.
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Canadá vs Marruecos en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Canadá y Marruecos por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.