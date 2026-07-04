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Canadá vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Canadá y Marruecos por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Canadá vs Marruecos, por los 8vos de final.
Canadá vs Marruecos, por los 8vos de final. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Canadá recibe a Marruecos por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Houston y el pitazo inicial se escuchará a las 14:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Selección CanadáSelección MarruecosMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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