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¡Así se habla de Messi! Un histórico delantero de Francia elogió al 10 y afirmó que “cuando se pone en ese modo, es imparable”

El exfutbolista francés, que fue compañero de Lionel Messi en Barcelona, volvió a rendirse ante el capitán argentino tras su brillante Mundial 2026.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs. Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs. Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Cuando un “grande” habla de otro “grande”, allí aparece el verdadero espíritu deportivo. Pero cuando un “grande” como Thierry Henry, quien supo ser campeón del mundo y subcampeón con Francia, además de campeón de Europa, habla de “el gigante Messi, allí no hay mejores palabr as para graficar lo que el 10 de la Selección Argentina significa, más allá de las que eligió el propio francés: “No es humano”.

Thierry Henry anunció la pre-lista de convocados y no figura Mbappé. Foto: EFE.
Thierry Henry se fue en elogios para con Messi.

Lionel Messi lleva ocho goles en estos cinco partidos disputados en el Mundial 2026 a sus 39 años de edad, siendo la figura indiscutida del conjunto nacional y quien empuja a la Albiceleste a seguir en camino. Un porcentaje altísimo de ayuda de Messi hace que la Argentina esté en esta instancia en la Copa del Mundo.

Henry y las mejores palabras describiendo a Messi

Thierry Henry fue toda una leyenda jugando en el Arsenal de Inglaterra y también en el Barcelona de España, en donde compartió plantilla con un joven Messi. Por ello, es una voz más que autorizada para hablar de él y de cómo siente el fútbol.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2026/07/08/676236.mp4

“Miralo, está llorando”, dijo Henry en referencia al final del partido por los octavos de final contra Egipto, donde Argentina consiguió una agónica victoria y Messi rompió en llanto por la emoción del logro conseguido. “Esto tiene que ver con cuánto significa para él y su equipo”, agregó el francés de 48 años. “Nos recordó que es humano, porque falló algunos penales. Y luego nos recordó que no es humano”, mencionó.

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A posteriori, Henry comenzó a justificar su frase de que “Messi no es humano”: “Jugué con él y a veces no tienes que despertar a la bestia. Eso es lo que pasó, y lo he visto de cerca en los entrenamientos”.

Messi, Henry y Ronaldinho. Foto: NA.
Messi, Henry, Ronaldinho, Iniesta... una época dorada del Barcelona.

“Yo estuve allí, lo presencié”, siguió Henry recordando los entrenamientos del Barcelona junto a Messi. “Él te roba la pelota y te marca tres goles seguidos. Porque él es simplemente imparable cuando se pone en ese estado de ánimo”.

Y sumó: “Cuando el equipo lo necesita, él eleva su juego”. “Este tipo (por Messi) escribe historia con sus pies”, cerró Thierry Henry en su elogio para el capitán argentino.

Mundial 2026Lionel MessiThierry Henry FútbolSelección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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