Francia superó a la Selección Argentina en el ranking de la FIFA antes de los cuartos de final del Mundial 2026: en qué posición se encuentran

Mundial 2026, Francia vs. Suecia. Foto: REUTERS

La Selección de Francia se convirtió en la nueva líder del ranking FIFA tras superar a Argentina en la clasificación proyectada, a pocos días de los cuartos de final del Mundial 2026. Según la actualización del sitio especializado Football Ranking, Francia suma 1.925,86 puntos, mientras que Argentina quedó en el segundo puesto con 1.925,15. España completa el podio con 1.912,34 unidades, en una pelea muy ajustada entre las tres mejores selecciones del mundo.

Francia escaló dos posiciones respecto de la última clasificación y desplazó al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que había recuperado el primer lugar en junio. El ascenso de los europeos responde al rendimiento conseguido en la Copa del Mundo y a los puntos acumulados durante sus últimos compromisos internacionales.

Gol de Mbappé a Suecia Foto: REUTERS

Pese a haber cedido la cima, Argentina continúa entre las principales potencias del fútbol mundial y mantiene una mínima ventaja sobre España, que también sigue muy cerca en la tabla.

Cabe recordar que la FIFA todavía mantiene como oficial la clasificación publicada el 11 de junio. La próxima actualización del ranking está prevista para el 20 de julio, un día después de la final del Mundial 2026, por lo que la tabla actual representa una proyección en tiempo real de cómo quedaría el escalafón al término del certamen.

Top 10 de selecciones del ranking FIFA

Francia (+2): 1.925,86 puntos Argentina (-1): 1.925,15 puntos España (-1): 1.912,34 puntos Inglaterra (0): 1.871,39 puntos Brasil (+1): 1.804,92 puntos Marruecos (+1): 1.803,99 puntos Portugal (-2): 1.787,85 puntos Bélgica (+1): 1.778,36 puntos Países Bajos (-1): 1.775,54 puntos México (+4): 1.754,30 puntos

Francia le pidió a la FIFA anular la amarilla que recibió Olise ante Paraguay

La Federación Francesa de Fútbol apeló ante la FIFA para que actúe igual que con Balogun y levante la suspensión por la amarilla que recibió Michael Olise en el duelo de octavos de final ante Paraguay.

El extremo francés fue sancionado luego de un encontronazo con Matías Galarza, que cayó al suelo agarrándose la cara. Pese a la situación, las repeticiones mostraron que el delantero de Bayern Múnich solo lo había sujetado de la camiseta.

Para la Federación Francesa, esa acción nunca debió terminar con una amonestación. Por ese motivo, presentó un pedido formal ante la FIFA para que la sanción sea anulada.