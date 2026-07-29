Con Otamendi a la cabeza, River presentó su nueva camiseta: el detalle que enamoró a los hinchas

River presentó su nueva camiseta de cara a la segunda parte del 2026 con un detalle que no pasó inadvertido entre los hinchas.
El nuevo modelo de Adidas suma al escudo utilizado por el club en el siglo pasado e incorpora un distintivo por el aniversario número 125 de su fundación.
Desde la firma explicaron que la nueva casaca cuenta con “un diseño inspirado en uno de los primeros escudos que tuvo la institución a principios del siglo pasado” ya que cuenta con una “inédita franja roja con bordes negros”.
Carolina Ceniza y Paloma Fagiano, integrantes del plantel femenino, y Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Facundo Colidio y Joaquín Freitas fueron parte del spot de lanzamiento.
En el video institucional, e incluyó la frase “Todo gran legado nace de una pasión” y finalizó con una celebración de gol acompañada por el cántico de la hinchada: “Y dale, y dale, y dale River, dale”.
Detalles de la camiseta
La camiseta cuenta con una franja roja inédita, que suma bordes negros, un guiño directo a la estética de los primeros años del club.
En la parte posterior del cuello se incorporó un logo especial por el 125° aniversario, reforzando la identidad y el sentido de pertenencia.
El conjunto oficial de juego se completa con shorts negros y medias blancas, respetando la tradición histórica de la institución.