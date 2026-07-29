Con Otamendi a la cabeza, River presentó su nueva camiseta: el detalle que enamoró a los hinchas

Nueva camiseta de River. Foto: @RiverPlate

River presentó su nueva camiseta de cara a la segunda parte del 2026 con un detalle que no pasó inadvertido entre los hinchas.

El nuevo modelo de Adidas suma al escudo utilizado por el club en el siglo pasado e incorpora un distintivo por el aniversario número 125 de su fundación.

Nueva camiseta de River. Foto: @RiverPlate

Desde la firma explicaron que la nueva casaca cuenta con “un diseño inspirado en uno de los primeros escudos que tuvo la institución a principios del siglo pasado” ya que cuenta con una “inédita franja roja con bordes negros”.

Carolina Ceniza y Paloma Fagiano, integrantes del plantel femenino, y Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Facundo Colidio y Joaquín Freitas fueron parte del spot de lanzamiento.

En el video institucional, e incluyó la frase “Todo gran legado nace de una pasión” y finalizó con una celebración de gol acompañada por el cántico de la hinchada: “Y dale, y dale, y dale River, dale”.

Detalles de la camiseta

La camiseta cuenta con una franja roja inédita, que suma bordes negros, un guiño directo a la estética de los primeros años del club.

Nueva camiseta de River. Foto: @RiverPlate

En la parte posterior del cuello se incorporó un logo especial por el 125° aniversario, reforzando la identidad y el sentido de pertenencia.

El conjunto oficial de juego se completa con shorts negros y medias blancas, respetando la tradición histórica de la institución.